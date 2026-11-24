1.358 ημέρες πέρασαν μέχρι ο Ολυμπιακός να πετύχει ξανά έξι γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκη! Από τον Λεβαδειακό στον Ηρακλή, μια ιστορική αναδρομή στις βραδιές που οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν έξι ή περισσότερα γκολ στο νέο τους γήπεδο, από το 2004 μέχρι σήμερα.

Η νίκη με 6-2 επί του Ηρακλή στις 22 Νοεμβρίου 2026 έφερε ξανά τον Ολυμπιακό σε μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεσμάτων. Οι Πειραιώτες είχαν να σημειώσουν έξι γκολ σε εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος από τις 5 Μαρτίου 2023, όταν είχαν επικρατήσει του Λεβαδειακού με 6-0.

Από την επιστροφή τους στο νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το καλοκαίρι του 2004, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταγράψει αρκετές ευρείες νίκες, όμως οι αναμετρήσεις στις οποίες έφτασαν τουλάχιστον τα έξι γκολ αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία.Η ιστορική αυτή αναδρομή ξεκινά το Σεπτέμβριο του 2007, όταν ο ΟΦΗ έγινε η πρώτη ομάδα που δέχθηκε έξι γκολ από τον Ολυμπιακό εντός έδρας σε αγώνα πρωταθλήματος.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 6-2 (23/09/2007)

Η πρώτη εξάρα της ήρθε απέναντι στον ΟΦΗ, τον Σεπτέμβριο του 2007. Ο Ολυμπιακός σημείωσε έξι γκολ απέναντι στην ομάδα της Κρήτης, ανοίγοντας τον κατάλογο των μεγάλων επιθετικών επιδόσεων στο νέο Καραϊσκάκη.

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Ολυμπιακός – ΑΕΚ 6-0 (20/03/2011)

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές βραδιές στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 6-0, καταγράφοντας ένα αποτέλεσμα που έμεινε στην ιστορία των ντέρμπι.

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Ολυμπιακός – ΑΕΛ 6-0 (17/04/2011)

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την εξάρα επί της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός επανέλαβε την ίδια επιθετική επίδοση. Αυτή τη φορά αντίπαλος ήταν η ΑΕΛ, με τους Πειραιώτες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με έξι γκολ και ανέπαφη εστία.

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Ολυμπιακός – Δόξα Δράμας 6-0 (30/11/2011)

Η τρίτη εξάρα μέσα στο 2011 σημειώθηκε απέναντι στη Δόξα Δράμας. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 6-0, ολοκληρώνοντας μια ημερολογιακή χρονιά με τρεις εντός έδρας νίκες στις οποίες πέτυχαν τουλάχιστον έξι γκολ.

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Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 7-2 (25/03/2012)

Η μοναδική επτάρα της συγκεκριμένης καταγραφής σημειώθηκε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 7-2, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση ανάμεσα στις δέκα αναμετρήσεις της λίστας.

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Ολυμπιακός – Βέροια 6-0 (06/10/2013)

Τον Οκτώβριο του 2013 ήταν η σειρά της Βέροιας να δεχθεί έξι γκολ στο Καραϊσκάκη. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 6-0, προσθέτοντας ακόμη μία ευρεία νίκη στην εντός έδρας ιστορία τους.

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Ολυμπιακός – Βέροια 6-1 (11/09/2016)

Τρία χρόνια αργότερα, η Βέροια βρέθηκε ξανά στην ίδια λίστα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της σεζόν 2016-17 με νίκη 6-1, σημειώνοντας έξι γκολ στην πρεμιέρα του.

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Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 6-1 (13/02/2023)

Έπειτα από περισσότερα από έξι χρόνια χωρίς αντίστοιχη επίδοση στην καταγραφή, ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά τα έξι γκολ. Ο Παναιτωλικός γνώρισε την ήττα με 6-1 στο Καραϊσκάκη, σε μια αναμέτρηση που άνοιξε τον δρόμο για δύο εξάρες μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

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Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 6-0 (05/03/2023)

Στις 5 Μαρτίου 2023 ο Ολυμπιακός επικράτησε του Λεβαδειακού με 6-0. Εκείνη η αναμέτρηση αποτέλεσε την τελευταία εντός έδρας εξάρα των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα, πριν από το παιχνίδι με τον Ηρακλή τον Νοέμβριο του 2026.

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Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2 (22/11/2026)

Η αναμονή των 1.358 ημερών ολοκληρώθηκε απέναντι στον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 6-2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επιστρέφοντας στις εξάρες του πρωταθλήματος και προσθέτοντας ακόμη μία βραδιά στη συγκεκριμένη ιστορική καταγραφή.

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