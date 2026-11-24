Ο Τάσος Δουβίκας ανυπομονεί να παίξει με την Κόμο κόντρα στην ΑΕΚ, σε έναν αγώνα Champions League.

Για τη σημασία που έχει το Champions League για τους Έλληνες μίλησε ο Τάσος Δουβίκας στο ιταλικό Sky, την παραμονή του αγώνα της Κόμο με την ΑΕΚ. Ο 27χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, σε Αστέρα Τρίπολης και Βόλο, πριν μετακομίσει στο εξωτερικό και γνωρίζει καλά το πως αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και πλέον το βιώνει και ο ίδιος, κάνοντας εντυπωσιακά πράγματα με την Κόμο.

«Είναι ένα πραγματικά υπέροχο συναίσθημα να παίζεις εναντίον μιας ελληνικής ομάδας. Είναι η πρώτη μου χρονιά στο Champions League και είμαι πολύ χαρούμενος που παίζω εναντίον μιας ελληνικής ομάδας. Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Παίζω στην Ελλάδα πολλά χρόνια και ξέρω τι σημαίνει για τους οπαδούς να μπορούν να παίζουν στη μεγαλύτερη σκηνή. Είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα απολαύσει πραγματικά αυτόν τον αγώνα. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

