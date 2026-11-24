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Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Roig Arena (21:30) κόντρα στην Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague, σε μια απαιτητική αναμέτρηση για τους «πράσινους».

Aπαιτητική έξοδος για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στην Roig Arena (21:30, Novasports Prime) τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague σε μια δύσκολη δοκιμασία το Τριφύλλι.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στην διάθεση τους 14 παίκτες, ωστόσο ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεση του τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα για λόγους συντήρησης, καθώς ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Από την άλλη η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ έχει κάνει την διαφορά την φετινή σεζόν στην διοργάνωση, καθώς οι «νυχτερίδες» ισοβαθμούν στην κορυφή της Euroleague μαζί με τον Ολυμπιακό με ρεκόρ 10-3.

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 10-3 Ολυμπιακός 10-3 Παναθηναϊκός 9-4 Ντουμπάι 9-4 Φενέρμπαχτσε 8-5 Ερυθρός Αστέρας 8-5 Μπαρτσελόνα 8-5 Ζάλγκιρις 8-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6 Παρτίζαν 7-6 Παρί 7-6 Aναντολού Εφές 6-7 Μπεσίκτας 6-7 Βίρτους Μπολόνια 5-8 Μπάγερν Μονάχου 4-9 Βιλερμπάν 4-9 Αρμάνι Μιλάνο 3-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10 Μπασκόνια 1-12

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Τρίτη (24/11)

19:00 Μπεσίκτας – Παρί

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη (25/11):

18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν

21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας