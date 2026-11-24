Aπαιτητική έξοδος για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στην Roig Arena (21:30, Novasports Prime) τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague σε μια δύσκολη δοκιμασία το Τριφύλλι.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στην διάθεση τους 14 παίκτες, ωστόσο ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεση του τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα για λόγους συντήρησης, καθώς ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια.
Από την άλλη η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ έχει κάνει την διαφορά την φετινή σεζόν στην διοργάνωση, καθώς οι «νυχτερίδες» ισοβαθμούν στην κορυφή της Euroleague μαζί με τον Ολυμπιακό με ρεκόρ 10-3.
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 10-3
- Ολυμπιακός 10-3
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ντουμπάι 9-4
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Ερυθρός Αστέρας 8-5
- Μπαρτσελόνα 8-5
- Ζάλγκιρις 8-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
- Παρτίζαν 7-6
- Παρί 7-6
- Aναντολού Εφές 6-7
- Μπεσίκτας 6-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-8
- Μπάγερν Μονάχου 4-9
- Βιλερμπάν 4-9
- Αρμάνι Μιλάνο 3-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
- Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (14η):
Τρίτη (24/11)
19:00 Μπεσίκτας – Παρί
20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας