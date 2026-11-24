Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν 109-94 των Γιούτα Τζαζ.

Λίγες μέρες μετά την ήττα τους από τους Τζαζ, οι Λέικερς πήραν… εκδίκηση και τους νίκησαν με 109-94. Αυτή ήταν η 15η νίκη της ομάδας του Λος Άντζελες, ενώ αυτή της Γιούτα έπεσε στο 3-16.

Οι «λιμνάνθρωποι» είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τους Τζαζ να προσπαθούν να κάνουν την αντεπίθεσή τους στην τρίτη περίοδο. Αλλά στο 4ο δωδεκάλεπτο, οι Λέικερς επανέφεραν την τάξη και έφτασαν άνετα στη νίκη.

Πρωταγωνιστής για μία ακόμη βραδιά ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, με 28 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ακολούθησε ο ΛαΡάβια, με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για την ομάδα της Γιούτα, πάλεψε ο «διπλός» Φιλιπόφσκι, με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ και ο Όστιν με 18 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.