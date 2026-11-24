Η ΑΕΚ Κ19 κοντράρεται με την ομάδα Νέων της Κόμο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Λίγες ώρες πριν από το Κόμο-ΑΕΚ για το Champions League, αναμετρώνται οι ομάδες Νέων για το Youth League και την προτελευταία αγωνιστική της League Phase. Στις 15:00 η ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή θα επιχειρήσει να πάρει ακόμα και τη νίκη κόντρα στους Ιταλούς και να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η ΑΕΚ Κ19 βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας με 5 βαθμούς και θέλει να παραμείνει στην πρώτη 22άδα. Αντίθετα, η Κόμο έχει 4 βαθμούς και χρειάζεται νίκη και γκολ για να ανέβει από την 24η θέση που βρίσκεται.

Η ψυχολογία των «κιτρινόμαυρων» είναι πολύ καλή, μετά τη νίκη με 5-0 επί της Καλαμάτας και τη γενικότερη καλή παρουσία τους σε όλα τα ματς στην Ευρώπη. Παρά την απουσία του Αργυρίου, που βρίσκεται με την Εθνική Παίδων στο Μουντιάλ Κ17 του Κατάρ, η ΑΕΚ βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο αθλητικό κέντρο «Άντζελο Βολόντε» και διαιτητής ορίστηκε ο Ούγγρος Μπέντσε Τσόνκα.