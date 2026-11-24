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Στο Χόφενχαιμ της Γερμανίας βρίσκεται από χθες (23/11) η Κ19 του ΠΑΟΚ, με τον Ομάρ Ελ Καντουρί να καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει του πρώτου αγώνα για τον 3ο γύρο του Youth League (25/11 19:00)

Οι ασπρόμαυροι μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, επιστρέφουν στη δράση και μάλιστα με κομβικό παιχνίδι, καθώς θα αντιμετωπίσουν στη Γερμανία τη Χόφενχαιμ για τον πρώτο αγώνα του 3ου γύρου του Domestic Champions Path του φετινού Youth League.

Η αποστολή της Κ19 του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες (23/11) στη νοτιοδυτική Γερμανία και στο Χόφενχαιμ, ενόψει του αυριανού αγώνα (25/11 19:00) που θα διεξαχθεί στο Ντίτμαρ Χοπ Στάντιον, χωρητικότητας περίπου 6.000 θέσεων.

Ποιοι απαρτίζουν την αποστολή

Με 22 παίκτες ταξίδεψε ο Δικέφαλος αρχικά στη Στουτγκάρδη και έπειτα οδικώς για το Σίνσχαϊμ, έχοντας τις ενισχύσεις των τριών παικτών του 2007, που έχει κάθε ομάδα.

Αυτή τη φορά, εκτός αποστολής έμεινε ο Στάθης Μπελερής, με τον Δημήτρη Μπαταούλα να ταξιδεύει μαζί με τους Γιώργο Κοσίδη και Έντι Ντούνγκα, οι οποίοι πιθανότατα θα πάρουν και φανέλα βασικού.

Η τριάδα των τερματοφυλάκων αποτελείται από τους Μαλιγκίν, Μανασίδη και Καρακώττα, ενώ στην άμυνα υπάρχουν οι λύσεις των Αυγητίδη, Κυριαζίδη, Τσιάλη, Σίμνοβετς, Μίσχου και Τοπαλίδη.

Γκέρσος, Γκιόκα, Κάνιος και Παπαδόπουλος αποτελούν τους παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν στη μεσαία γραμμή, ενώ μία θέση στην τριάδα των επιθετικών θα διεκδικήσουν οι Χαπίπης, Μπέρδος, Βλάχος, Αρετής, Σαββίδης και Κρομμύδας.

Οι απουσίες

Η «καρδιά» του ΠΑΟΚ όμως χτυπάει και στο μακρινό Κατάρ και στη Ντόχα, όπου έξι αετόπουλα πρωταγωνιστούν και θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν με την Εθνική Παίδων, η οποία προκρίθηκε από νωρίς στη φάση των «32».

Ως εκ τούτου, οι Γιώργος Νικολαΐδης, Γιάννης Ψυρούκης, Νίκος Χαλδέζος, Ιωάννης Νέτο Φερράζ, Κωνσταντίνος Σούβλατζης και Χρήστος Κώστογλου δεν μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Ομάρ Ελ Καντουρί.

Την ίδια ώρα, εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Θοδωρής Καλπάκης, αλλά και ο Μάριος Ματέρα.

Το πιθανότερο σχήμα και τα πρόσωπα

Τα πράγματα όσον αφορά τον καταρτισμό της 11άδας είναι εν πολλοίς ξεκάθαρα, με τον Μαλιγκίν να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει γάντια βασικού, ενώ την τριάδα των στόπερ θα αποτελέσουν οι Μπαταούλας, Κοσίδης και Αυγητίδης. Τη δεξιά πλευρά θα αναλάβει ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ αντίστοιχα στ' αριστερά «επιστρατεύεται» ο Έντι Ντούνγκα, εν τη απουσία του Νίκου Χαλδέζου.

Στα χαφ, Γκιόκα, Παπαδόπουλος και Κάνιος ερίζουν για τις δύο θέσεις, με τον τελευταίο μάλιστα να μπορεί να αποτελέσει λύση και στα στόπερ, σε μία συχνή τακτική του Μαροκινού προπονητή.

Οι δύο «σίγουροι» της επιθετικής τριάδας θα είναι οι Δημήτρης Μπέρδος και Αντώνης Αρετής και μένει να δούμε ποιος εκ των Σαββίδη, Χαπίπη και Κρομμύδα θα τους πλαισιώσει, με τους δύο πρώτους να είναι «καθαροί» φορ, αλλά τον τρίτο να έχει περισσότερα ματς στα πόδια του.

Ο Δικέφαλος σήμερα (24/11) θα πραγματοποιήσει την τελευταία του προπόνηση επί γερμανικού εδάφους, πριν τον αυριανό αγώνα, με τη ρεβάνς να έχει οριστεί για τις 9 Δεκεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας.

