Στην ποιότητα και την αγωνιστική ταυτότητα της Κόμο στάθηκε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, μιλώντας στην «Gazzetta dello Sport» ενόψει της αποψινής (24/11, 22:00) αναμέτρησης της ΑΕΚ στην Ιταλία για το Champions League

Μία απαιτητική εκτός έδρας αποστολή περιμένει την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται από την Κόμο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Με αφορμή την επιστροφή του στην Ιταλία, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι παραχώρησε συνέντευξη στην «Gazzetta dello Sport», αναφερόμενος στην εντυπωσιακή εξέλιξη της αντιπάλου της Ένωσης και στα στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας υπογράμμισε πως η Κόμο διαθέτει ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, ανεξαρτήτως του αντιπάλου που βρίσκεται απέναντί της, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Τάσο Δουβίκα και τον Νίκο Παζ.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την εμφατική επικράτηση της ιταλικής ομάδας με 9-1 απέναντι στη Λανς την προηγούμενη αγωνιστική, παραλλήλισε την εικόνα της με εκείνη της Μάντσεστερ Σίτι, εξηγώντας με χιουμοριστική διάθεση ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΚ στην αποψινή αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι:

«Είναι υπέροχο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πόσο δρόμο έχουμε διανύσει, τόσο εγώ όσο και εκείνοι. Η Κόμο βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, όπως κι εμείς, αλλά είναι μια δυνατή ομάδα με ξεκάθαρες ιδέες. Έχει ισχυρή αγωνιστική ταυτότητα και δεν επηρεάζεται από τους αντιπάλους της. Μπαίνει στο γήπεδο και σε σφυροκοπά.

Ο Δουβίκας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά ο Νίκο Παζ είναι ο πιο επικίνδυνος. Η Κόμο είναι το ιδανικό περιβάλλον για εκείνον. Μετά το 9-1 απέναντι στη Λανς, μου έδωσαν την εντύπωση ότι είναι αδύνατο να τους αντιμετωπίσεις, όπως περίπου όταν παίξαμε απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να μοιάζουν λίγο πιο ανθρώπινοι...».