Λίγες ώρες πριν παίξει κόντρα στην ΑΕΚ, το SDNA γράφει για τον υπερπαίκτη της Κόμο, Νίκο Πας, που έκανε το «μπαμ» στο ποδόσφαιρο σε έναν αγώνα Champions League.

Η πρώτη «υπογραφή» του Νίκο Πας στο top-level του αθλήματος, ήταν σε αγώνα Champions League. Και δεν ήταν στο ντεμπούτο του, το οποίο ήρθε πριν 3 χρόνια και κάτι στο Santiago Bernabeu κόντρα στην Μπράγκα, όταν πάτησε το χορτάρι για 13 λεπτά στις 8 Νοεμβρίου του 2023. Συνέβη 3 εβδομάδες αργότερα κόντρα σε μια πολύ δυνατή Νάπολι, που τότε ήταν η πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Με το σκορ στην ισοπαλία (2-2) ο Κάρλο Αντσελότι τον πέρασε στο ματς 25 λεπτά πριν το τέλος στη θέση του Μπραΐμ Ντίας και ο Αργεντινός χρειάστηκε 20 για να πετύχει το γκολ που έδωσε προβάδισμα στην Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2. Το ματς έληξε τελικά 4-2 με τον Χοσέλου να το διαμορφώνει, όμως ήταν η στιγμή του Νίκο Πας που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Το ξεκίνημα ενός νέου αστεριού στη μεγάλη ομάδα των Merengues.

Πολύ απλά, το παλμαρέ του του Ισπανο-Αργεντινού ήδη περιλαμβάνει ήδη το Champions League. Και έγινε το 2023-24, μια σεζόν στην οποία έκανε ντεμπούτο, σκόραρε και είχε 3 συμμετοχές στην κορυφαία διοργάνωση με τη φανέλα των Blancos. Την ίδια χρονιά, με 4 εμφανίσεις έβαλε στην τροπαιοθήκη του και την La Liga, όπως και το Supercopa όμως ο ίδιος είναι αυτό που εμείς λέμε «τίμιος».

Δεν θεωρεί δηλαδή αυτούς τους τίτλους «δικούς» του αφού έπαιξε σε 8 αγώνες σε αυτές τις διοργανώσεις με συνολικό χρόνο 128 λεπτά και είχε απολογισμό αυτό το γκολ κόντρα στους Ιταλούς. Και ήταν γραφτό, το επόμενο βήμα της καριέρας του να είναι στην Ιταλία. Το καλοκαίρι του 2024 εντάχθηκε στην Κόμο και στη 2η σεζόν του στην Serie A έκανε απίστευτα πράγματα.

Ο Πας εκτόξευσε το παιχνίδι του υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας και σε 35 αγώνες στο Campionato πέτυχε 12 γκολ και έδωσε 6 ασίστ παίζοντας τον ρόλο του 10 που βρίσκεται κοντά στον επιθετικό. Οι εκπληκτικές εμφανίσεις συνοδεύτηκαν από τεράστια επιβράβευση αφού η Κόμο, που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη παρουσία της στην Ευρώπη, την τελευταία αγωνιστική εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση των Μίλαν και Γιουβέντους και βγήκε εκείνη στο Champions League.

Αυτή τη φορά η μεγάλη σκηνή ήταν δική του για να παίξει ως βασικός. Με τη νική του ομάδα, εκεί όπου είναι το μεγάλο όνομα και πλέον ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος μπορεί να μην ήταν έτοιμος, όμως ακόμα και όσοι δεν έβλεπαν Ιταλία, είδαν το φως του Νίκο Πας να βγαίνει από τα αστέρια.

Εκτός από τα 3 γκολ και τις 3 ασίστ που έχει φέτος στην Serie A σε 11 ματς, σε 4 αγώνες στο Champions League μετρά ήδη 3 γκολ και 5 ασίστ. Με αυτά, έχει βοηθήσει τον βασικό φορ, Τάσο Δουβίκα, να είναι ο πρώτος σκόρερ της League Phase με 6 τέρματα, όπως και την Κόμο να είναι στην 4η θέση, πίσω μόνο από Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ.

Ο παίκτης τον οποίο ο Σεσκ ξεκούρασε στον πρόσφατο αγώνα με την Κάλιαρι για το πρωτάθλημα και θα είναι βασικός κόντρα στην ΑΕΚ, έχει εκτιναχθεί για έναν ακόμα λόγο. Αφού η δική του έκρηξη συνέπεσε με το φινάλε του Μέσι από την Εθνική Αργεντινής, οπότε θα έχει όλο το χώρο δικό του για να συνεχίσει να απολαμβάνει το να βρίσκεται στο γήπεδο.

Η Ρεάλ έχει για αυτό το καλοκαίρι ρήτρα επαναγοράς αντί 80 εκατ. ευρώ και θα κληθεί να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Όπως και να 'χει, σε όποια ομάδα και αν συνεχίσει την καριέρα του, είναι η ώρα του Νίκο Πας να πάρει τη φανέλα με το 10 και να κάνει πολλά χρόνια να τη δώσει πίσω...