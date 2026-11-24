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Στο επίκεντρο της συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρέθηκε ο Μάρκος Γιορέντε, έπειτα από ένα βίντεο στο οποίο μοιράζεται χαβιάρι με τη μικρή του κόρη.

Μια οικογενειακή στιγμή που επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακολούθους ο Μάρκος Γιορέντε στάθηκε αφορμή για αρκετά επικριτικά σχόλια στα social media.

Ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης δημοσίευσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να ταΐζει χαβιάρι την ηλικίας μόλις ενός έτους και εννέα μηνών κόρη του.

Ο Ισπανός συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα τρυφερό μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να με κάνει να απολαμβάνω το γεγονός ότι μου παίρνει το μισό φαγητό».

El excéntrico vídeo de Marcos Llorente dándole caviar a su hija desata muchas críticas: "Es ir de sobrado", "es ridículo..." https://t.co/gkL61SqcB3 — 20minutos.es (@20m) November 23, 2026

Ωστόσο, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει αντικείμενο συζήτησης, με αρκετούς χρήστες του X να σχολιάζουν αρνητικά την επιλογή του ποδοσφαιριστή, κάνοντας λόγο για επίδειξη πλούτου και πολυτελούς τρόπου ζωής.

«Είναι η απόλυτη επίδειξη αλαζονείας, έχει χάσει εντελώς το μέτρο», ανέφερε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος χαρακτήρισε το στιγμιότυπο «περισσότερο γελοίο παρά οτιδήποτε άλλο».

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που οι διατροφικές συνήθειες του Γιορέντε συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ιδιαίτερες απόψεις του γύρω από τη διατροφή, την ευεξία και τον τρόπο ζωής, θέματα στα οποία αναφέρεται συχνά μέσα από τις αναρτήσεις του.

Αυτή τη φορά, πάντως, ήταν μια οικογενειακή στιγμή εκείνη που έφερε τον Ισπανό στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης, για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.