Οι εμφανίσεις του Έλληνα τερματοφύλακα έχουν απογειώσει την χρηματιστηριακή αξία του και οι ερυθρόλευκοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης συνεχίζει να επιβεβαιώνει στην Αγγλία ότι ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές της Χαλ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στην Premier League.

Στην νίκη με 2-0 απέναντι στην Μπράιτον πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, διατήρησε ανέπαφη την εστία του και αναδείχθηκε για τέταρτη φορά φέτος πολυτιμότερος παίκτης αγώνα. Είχαν προηγηθεί οι αναμετρήσεις με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα.

A standout showing 🧤🌟 🔗 https://t.co/A0Tw5AoGfA https://t.co/VxywzRHkhK — Hull City (@HullCity) November 23, 2026

Με 48 αποκρούσεις, βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης της Premier League, ενώ έχει καταγράψει τέσσερα clean sheet στις πρώτες 11 συμμετοχές του! Αριθμοί που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι γράφονται στη κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή στο κόσμο.

Ο ίδιος, μετά την αναμέτρηση με την Μπράιτον, ξεκαθάρισε ότι απολαμβάνει την πρόκληση και την ευκαιρία να διαψεύδει όσους αμφισβητούσαν την ομάδα πριν από την έναρξη της σεζόν. Μια δήλωση που φανερώνει την αποφασιστικότητά του, αλλά και τη νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα.

An afternoon to be proud of 🙌 🔗 https://t.co/ByzIKZ3y5c https://t.co/4iNG3mqt2X — Hull City (@HullCity) November 23, 2026

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κρατήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα το καλοκαίρι, κράτησε όμως ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Τζολάκης εντυπωσιάζει στην Premier League, οι μεταγραφικές φήμες πληθαίνουν και μια ενδεχόμενη πώλησή του από τη Χαλ μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα στους «ερυθρόλευκους».

Η εικόνα του έχει ήδη προκαλέσει μεταγραφική κινητικότητα σε επίπεδο δημοσιευμάτων. Λίβερπουλ και Τότεναμ έχουν συνδεθεί με την περίπτωσή του, ενώ έχουν κυκλοφορήσει αναφορές και για ενδιαφέρον από Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν.

Γκρουπ στα social έχουν αρχίσει να δημιουργούνται με τελευταίο αυτό φίλων της Άρσεναλ που ζητούν την απόκτηση του τον Ιανουάριο αντί του Κέπα. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος πλησιάζει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαιωμένη επίσημη πρόταση

Στον Πειραιά παρακολουθούν την εξέλιξή του με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οι ερυθρόλευκοι πίστευαν πάντα στα προσόντα και τις δυνατότητες του Κρητικού γκολκίπερ, μπορεί να μην κατάφεραν να τον πείσουν το καλοκαίρι να υπογράψει νέο συμβόλαιο και να ηγηθεί της προσπάθειας για την επιστροφή της ομάδας στη κορυφή, κράτησαν όμως ποσοστό μεταπώλησης αφού από την αρχή πίστευαν ότι οι «τίγρεις» θα είναι απλά το σκαλοπάτι για την εκτόξευση του.

Ο Ολυμπιακός έχει διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 20%, γεγονός που μπορεί να μετατρέψει μια νέα μεταγραφή του Τζολάκη σε σημαντικό οικονομικό όφελος. Με απλά μαθηματικά μια μεταγραφή ύψους 50-60 εκατομμυρίων θα έφερνε στα ταμεία των ερυθρόλευκων ένα έξτρα ποσό 10-12 εκατομμυρίων.

Με την αγγλική ομάδα να έχει επενδύσει περίπου 20 εκατομμύρια λίρες για την απόκτησή του, την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της, μια ενδεχόμενη παραχώρησή του θα απαιτούσε ιδιαίτερα υψηλό τίμημα. αν η αξία του συνεχίσει να ανεβαίνει, δεν αποκλείεται να τεθεί ακόμη και ζήτημα κατάρριψης του ρεκόρ ακριβότερης μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή, ρεκόρ που κατέχει ο Χρήστος Τζόλης με τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν ο Τζολάκης μπορεί να ανταποκριθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Οι εμφανίσεις του στην Premier League έχουν δώσει μια πειστική απάντηση. Είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αν η Χαλ θα μπορέσει να αντισταθεί σε μια μεγάλη πρόταση και για πόσο ακόμη θα καλύπτει τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Και όσο εκείνος συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη, στον Πειραιά γνωρίζουν ότι αυτή η μεταγραφική ιστορία ενδέχεται να έχει ακόμη ένα ιδιαίτερα επικερδές κεφάλαιο.