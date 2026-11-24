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Η League Phase του Champions League επιστρέφει με εννέα αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική, με τη συνάντηση του Χρήστου Τζόλη και του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο Άρσεναλ – Ντόρτμουντ να συγκεντρώνει το ελληνικό ενδιαφέρον

Στη δράση επιστρέφουν οι ομάδες του Champions League, με το πρώτο σκέλος της 5ης αγωνιστικής της League Phase να περιλαμβάνει αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και σημαντικές μάχες.

Τα βλέμματα στρέφονται στο Λονδίνο, όπου η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σε μία ξεχωριστή συνάντηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν το ρεκόρ του συλλόγου με 17 διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς ήττα στη φάση των ομίλων και της League Phase, ενώ παράλληλα μετρούν 12 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η αναμέτρηση στο Μάντσεστερ, με τη Σίτι να φιλοξενεί τη Νάπολι στο «Etihad». Οι Άγγλοι θέλουν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της έδρας τους, απέναντι στους Ιταλούς που δεν έχουν πανηγυρίσει ποτέ νίκη επί αγγλικού εδάφους.

Στην Κωνσταντινούπολη, η Γαλατασαράι υποδέχεται την Άστον Βίλα, έχοντας ως παρακαταθήκη τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι σε αγγλικές ομάδες. Από την πλευρά του, ο Ουνάι Έμερι έχει καταγράψει στο παρελθόν δύο νίκες με έξι γκολ απέναντι σε τουρκικούς συλλόγους.

Ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει φυσικά και στην Ιταλία, όπου η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Κόμο, η οποία προέρχεται από την εντυπωσιακή επιθετική της εμφάνιση απέναντι στη Λανς.

Στο Ρότερνταμ, η Φέγενορντ αντιμετωπίζει την Πόρτο, με τον Σαντιάγκο Χιμένες να επιστρέφει ως αντίπαλος στην έδρα της πρώην ομάδας του, ενώ η Μπόντο/Γκλιμτ θέλει να διατηρήσει το εντός έδρας αήττητό της απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Λειψία – Λανς, Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν και Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ρεάλ Μπέτις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026