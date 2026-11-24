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Πανευτυχής μετά τη νίκη-πρόκριση της Εθνικής Παίδων επί του Παναμά (2-1), ήταν ο Γιώργος Σιώζιος, ο οποίος μίλησε για την ιστορική γαλανόλευκη στιγμή.

Ο δεξιός μπακ της Εθνικής Παίδων και σκόρερ απέναντι στον Παναμά, μίλα για τις ιστορικές στιγμές που ζει η «Γαλανόλευκη» στα γήπεδα της Ντόχα του Κατάρ, τσεκάροντας το εισιτήριό της για τη φάση των 32 του Μουντιάλ.

Πλέον, ο Γιώργος Σιώζιος και η... παρέα του, στρέφονται στο αυριανό (25/11 16:30) παιχνίδι με το Κατάρ, όπου αν δεν γνωρίσουν την ήττα σφραγίζουν και την πρωτιά του ομίλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Σιώζιος:

«Ο προπονητής μας θέλει να πιέζουμε ψηλά και να ανακτούμε την κατοχή της μπάλας όσο το δυνατόν συχνότερα. Είδα ότι το νούμερο 10 (Λόπες) ετοιμαζόταν να κάνει αυτή την πάσα, οπότε το διάβασα, κινήθηκα έγκαιρα και κατάφερα να σκοράρω.

Όταν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν σκεφτόμαστε την κούραση. Φυσικά και μπορεί να είμαστε κουρασμένοι, επειδή αγωνιζόμαστε κάθε τρεις ημέρες, αλλά κερδίσαμε το παιχνίδι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και ακόμη και λίγο συγκινημένοι».