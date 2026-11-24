Τον Κρίστο Τόβερ όρισε η UEFA στο παιχνίδι του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ την Πέμπτη στο Παγκρήτιο.

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια του ΟΦΗ συνεχίζεται και την Πέμπτη (26/11, 22:00) υποδέχεται την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Διαιτητής ορίστηκε ο Εσθονός Κρίστο Τόβερ, ο οποίος είχε σφυρίξει το διπλό της ΑΕΚ στο Μπράιτον το 2023, ενώ έχει έρθει και σε ματς της Super League, στο Παναθηναϊκός-Άρης το 2021.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Σίλβερ Κόιβ και Σάντερ Σάγκα, 4ος ο Γιούρι Φίσερ, ενώ στο VAR είναι ο Αυστριακός Μάνουελ Σουτενγκρούμπερ με βοηθό τον Εσθονό Μάρκο Λίιβα.