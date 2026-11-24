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Η Άρσεναλ κυνηγά τη 13η διαδοχική εντός έδρας νίκη της σε ομίλους ή League Phase του Champions League. Στο ματς με την Ντόρτμουντ, η Superbet συνδυάζει τον άσο με δύο ή περισσότερα σουτ του Χρήστου Τζόλη στην εστία σε SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* στο 3.40*. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ο Χάαλαντ συναντά ξανά τη Νάπολι και ο Εμπαπέ απέχει ένα γκολ από τα 75 στη διοργάνωση.

Άρσεναλ – Μπορούσια Ντόρτμουντ | Για τη 13η σερί νίκη στο Λονδίνο

Όταν η Άρσεναλ υποδεχτεί την Ντόρτμουντ στις 22:00, θα διεκδικήσει τη 13η διαδοχική εντός έδρας νίκη της σε ομίλους ή League Phase του Champions League. Οι Γερμανοί έρχονται από δύο δικά τους τρίποντα, με το ίδιο σκορ (2-1) απέναντι στη Σαμπάχ και στην Μπέτις.

Από 2.75 σε 3.40* η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* για να κάνει ο Χρήστος Τζόλης τουλάχιστον δύο σουτ στην εστία και να νικήσει η Άρσεναλ.

Από 4.25 σε 4.90* για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, να πάρει η καθεμία τουλάχιστον τρία κόρνερ και να δεχτεί τουλάχιστον μία κάρτα.

Από 3.00 σε 3.40* για τουλάχιστον έξι σουτ της Άρσεναλ στην εστία, δύο δικά της γκολ και έξι δικά της κόρνερ.

Μπόντο/Γκλιμτ – LASK Λίντσερ | Η επίθεση των Αυστριακών δοκιμάζεται στον Βορρά

Η Μπόντο/Γκλιμτ υποδέχεται τη Λίντσερ στις 19:45 έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα τρία τελευταία εντός έδρας ματς της κύριας φάσης του Champions League. Οι Αυστριακοί πάνε στη Νορβηγία με επτά γκολ σε δύο αγωνιστικές, μετά το 3-2 στη Λισαβόνα επί της Σπόρτινγκ και το 4-0 απέναντι στη Σλόβαν.

Από 2.30 σε 2.60* για τουλάχιστον τέσσερα γκολ και 30 σουτ συνολικά στο παιχνίδι.

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα | Αντέχει το σερί της Πόλης;

Στις 19:45 η Άστον Βίλα μπαίνει στην έδρα της Γαλατασαράι με 12 γκολ σε τέσσερις αγωνιστικές. Η Γαλατασαράι έχει κερδίσει τα τρία τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της απέναντι σε αγγλικές ομάδες. Νίκησαν μία φορά την Τότεναμ και δύο τη Λίβερπουλ.

Από 3.30 σε 3.70* για νίκη της Άστον Βίλα και τουλάχιστον δύο σουτ του Νικολά Τζάκσον στην εστία.

Από 2.60 σε 2.92* για να κερδίσει κάθε ομάδα τουλάχιστον τρία κόρνερ και να δεχτεί τουλάχιστον δύο κάρτες.

Φέγενορντ – Πόρτο | Τα γκολ επιμένουν στο Ρότερνταμ

Το «Ντε Κάιπ» ανοίγει τις πόρτες του στην Πόρτο στις 22:00. Σε καθένα από τα οκτώ τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Φέγενορντ σε ομίλους ή League Phase του Champions League έχουν μπει τουλάχιστον τρία γκολ. Οι «δράκοι» ταξιδεύουν στην Ολλανδία μετά το 4-1 επί της Νάπολι.

Από 3.10 σε 3.50* για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να δεχτεί η καθεμία τουλάχιστον δύο κάρτες.

Σλόβαν Μπρατισλάβα – Μπέτις | Ψάχνουν το πρώτο τρίποντο οι Σλοβάκοι

Η Σλόβαν έχει τέσσερις ήττες σε τέσσερις αγωνιστικές και μόλις ένα γκολ. Στις 22:00 υποδέχεται μια Μπέτις που έχει ήδη βρει δίχτυα οκτώ φορές στη φετινή League Phase. Στην προηγούμενη ευρωπαϊκή έξοδο των Ανδαλουσιανών, το ένα γκολ δεν έφτασε για βαθμό στο Ντόρτμουντ (2-1).

Από 2.30 σε 2.50* για να σκοράρει ο Άντονι και να φύγει η Μπέτις με το διπλό.

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι | Τέσσερα γκολ σε τρία ματς ο Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει αντιμετωπίσει τη Νάπολι τρεις φορές στο Champions League, δύο με τη Σάλτσμπουργκ και μία με τη Σίτι. Σκόραρε και στις τρεις, με τέσσερα γκολ συνολικά. Στις 22:00 ο Νορβηγός την περιμένει στο Μάντσεστερ, με τη Σίτι να έρχεται από το 3-2 στην έδρα της Λειψίας.

Από 3.60 σε 4.00* για τουλάχιστον τέσσερα γκολ και τέσσερις κάρτες συνολικά.

Από 2.50 σε 2.72* για να σκοράρει ο Χάαλαντ, να βρουν δίχτυα και οι δύο ομάδες και να νικήσει η Μάντσεστερ Σίτι.

Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν | Ένα γκολ μακριά από τα 75 ο Εμπαπέ

Η Ρεάλ έβαλε επτά γκολ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, τέσσερα στη Λειψία (4-1) και τρία στην ΑΕΚ (3-2) στην Αθήνα. Στις 22:00 υποδέχεται την PSV στο «Μπερναμπέου» και ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει μπροστά του ένα προσωπικό ορόσημο. Με ένα γκολ φτάνει τα 75 στο Champions League.

Από 2.90 σε 3.20* για τουλάχιστον 11 σουτ στην εστία, τέσσερα γκολ και 11 κόρνερ συνολικά στον αγώνα.

Από 2.32 σε 2.70* για να σκοράρουν και ο Βινίσιους Τζούνιορ και ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Λειψία – Λανς | Πού θα βρει χώρο ο Νούσα;

Η Λειψία έβαλε δύο γκολ στη Μάντσεστερ Σίτι την προηγούμενη αγωνιστική και έμεινε χωρίς βαθμό (2-3). Στις 22:00 παίζει ξανά στην έδρα της. Αυτή τη φορά ο Αντόνιο Νούσα και οι συμπαίκτες του βρίσκουν απέναντί τους τη Λανς, που έχει δεχτεί γκολ σε 17 διαδοχικά παιχνίδια Champions League.

Από 2.80 σε 3.10* για τουλάχιστον ένα σουτ του Νούσα στην εστία, δύο γκολ της Λειψίας και έξι κόρνερ για τους γηπεδούχους.

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