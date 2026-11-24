Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει ακόμη περισσότερο το ιστορικό επίτευγμα των χιλίων γκολ. Στο παιχνίδι κόντρα στην Αλ Χιλάλ άνοιξε το σκορ, στην βαριά ήττα με 3-1 στο ντέρμπι. Το άθροισμα των συνολικών τερμάτων του στην επαγγελματική του καριέρα πλέον αγγίζει τα 986. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ακολουθείται από δεκάδες εκατομμύρια οπαδούς σε ολόκληρη την υφήλιο , αλλά στην Κίνα στην κυριολεξία είναι μια από τις λατρείες του λαού.
Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της χώρας του «A Bola», χθες πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια ενός επιβλητικού αγάλματος του Πορτογάλου επιθετικού, ύψους επτά μέτρων στην είσοδο ενός από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Σαγκάης. Την ίδια ώρα εγκαινιάστηκε και ένα νέο μουσείο αφιερωμένο στον θρύλο του ποδοσφαίρου.
Μάλιστα αυτή η «λατρεία» δεν σταματάει εκεί, καθώς προσφέρεται στους θαυμαστές του «CR7» μια μοναδική εμπειρία. Ο χώρος, ο οποίος εκτείνεται σε 10.000 τετραγωνικά μέτρα στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «Shanghai No. 1», περιλαμβάνει δέκα θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες στιγμές της τεράστιας καριέρας του διάσημου Πορτογάλου επιθετικού.
🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A massive statue has been erected in Shanghai, China as a tribute to Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. 🐐 Has any player in football history ever received a tribute like this? 🤔🇵🇹 https://t.co/O2tGhymjVe— 𝗧𝗠 (@TMfutbal) November 21, 2026