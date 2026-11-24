Συνεχίζει να λατρεύεται σε όλο τον κόσμο ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον δρόμο για τη κατάρριψη ακόμη ενός ρεκόρ. Αυτή τη φορά στη Κίνα έγινε επτάμετρο άγαλμα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει ακόμη περισσότερο το ιστορικό επίτευγμα των χιλίων γκολ. Στο παιχνίδι κόντρα στην Αλ Χιλάλ άνοιξε το σκορ, στην βαριά ήττα με 3-1 στο ντέρμπι. Το άθροισμα των συνολικών τερμάτων του στην επαγγελματική του καριέρα πλέον αγγίζει τα 986. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ακολουθείται από δεκάδες εκατομμύρια οπαδούς σε ολόκληρη την υφήλιο , αλλά στην Κίνα στην κυριολεξία είναι μια από τις λατρείες του λαού.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της χώρας του «A Bola», χθες πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια ενός επιβλητικού αγάλματος του Πορτογάλου επιθετικού, ύψους επτά μέτρων στην είσοδο ενός από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Σαγκάης. Την ίδια ώρα εγκαινιάστηκε και ένα νέο μουσείο αφιερωμένο στον θρύλο του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα αυτή η «λατρεία» δεν σταματάει εκεί, καθώς προσφέρεται στους θαυμαστές του «CR7» μια μοναδική εμπειρία. Ο χώρος, ο οποίος εκτείνεται σε 10.000 τετραγωνικά μέτρα στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «Shanghai No. 1», περιλαμβάνει δέκα θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες στιγμές της τεράστιας καριέρας του διάσημου Πορτογάλου επιθετικού.