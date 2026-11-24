Με ασφυκτικό πρέσινγκ και κυριαρχικό ποδόσφαιρο, η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο θεαματικές ομάδες της Ευρώπης. Με τον Νίκο Παζ σε ρόλο δημιουργού και τον Τάσο Δουβίκα να «πυροβολεί» ακατάπαυστα μπορεί να «πνίξει» κάθε αντίπαλο. Το SDNΑ ακτινογραφεί την αποψινή αντίπάλο της ΑΕΚ.

Η φετινή Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας δεν συνιστά απλώς μια ευχάριστη ποδοσφαιρική νότα στη Serie A αλλά κάτι πολύ περισσότερο.



Η αποψινή αντίπαλος της ΑΕΚ έχει αποκτήσει πλέον μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, διαθέτοντας τακτική συνοχή, υψηλή ποιότητα και έναν τρόπο παιχνιδιού που μπορεί να κάνει ακόμη και κραταιές ποδοσφαιρικές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να περάσουν δύσκολα.

Ο Καταλανός προπονητής έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που δεν επιθυμεί απλώς να έχει την κατοχή της μπάλας. Θέλει να ελέγχει τον ρυθμό, να καθορίζει τις αποστάσεις, να μετακινεί τον αντίπαλο εκεί που επιθυμεί και τελικά να τον εξαντλεί μέσα από τη συνεχή κυκλοφορία και την επιθετική πίεση.



Το σημαντικότερο είναι πως η ιταλική ομάδα δεν περιμένει να δει τι θα κάνει ο αντίπαλος, αλλά προσπαθεί να του επιβάλει το δικό της παιχνίδι. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο παράσημο του άλλοτε άσου των Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Άρσεναλ.

Το μεγάλο άλμα



Η περυσινή παρουσία της Κόμο στη Serie A, είχε ήδη δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, όμως η φετινή εκδοχή της παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα.



Μετά από 12 αγωνιστικές στη Serie A, βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 26 βαθμούς, έχοντας 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Η ευρωπαϊκή της παρουσία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Στις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις της League Phase του Champions League έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς και φιγουράρει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, με απολογισμό τρεις νίκες και μια ήττα..

Σκόρπισε τον τρόμο με το 4-1 επί της Λειψίας, με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και με το «διαστημικό» 9-1 κόντρα στη Λανς. Η μοναδική ήττα της ήρθε στο Ρότερνταμ, με 3-2 από τη Φέγενορντ.

Συνολικά έχει πετύχει 19 γκολ σε τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρόκειται για μια επίδοση που μιλά από μόνη της.

Η φιλοσοφία του Φάμπρεγας



Στα χαρτιά, η βασική διάταξη της Κόμο είναι το 4-2-3-1. Στην πραγματικότητα, όμως, ο Φάμπρεγας χρησιμοποιεί ένα πολύ πιο ευέλικτο μοντέλο, στο οποίο οι θέσεις των ποδοσφαιριστών μεταβάλλονται διαρκώς ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Στην ανάπτυξη, οι κεντρικοί αμυντικοί ανοίγουν, οι πλάγιοι μπακ ανεβαίνουν και οι μεσοεπιθετικοί μετατοπίζονται προς τους εσωτερικούς διαδρόμους. Οι δύο κεντρικοί χαφ προσαρμόζουν τις θέσεις τους, με τον έναν να αναλαμβάνει συχνά την ευθύνη της κυκλοφορίας της μπάλας και της προστασίας της άμυνας.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκο Παζ αναζητά χώρους ανάμεσα στις γραμμές, εκεί όπου μπορεί να γίνει αποδέκτης της μπάλας και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο Μάρτιν Μπατούρινα και ο Λούκας Ντα Κούνια μπορούν να κινηθούν εσωτερικά, δημιουργώντας υπεραριθμία γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Οι κινήσεις τους αναγκάζουν τους αμυντικούς να εγκαταλείπουν τις αρχικές τους θέσεις, δημιουργώντας διαδρόμους για τις προωθήσεις των μπακ.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των παικτών. Η Κόμο θέλει να έχει συνεχώς κοντινές επιλογές πάσας, δημιουργώντας τρίγωνα και συνεργασίες. Έτσι, ακόμη και όταν πιέζεται, μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα.

Χωρίς την κατοχή, η ιταλική ομάδα προσαρμόζει το σύστημα της σε 4-4-2, με τους δύο πρώτους ποδοσφαιριστές να κατευθύνουν την αντίπαλη ανάπτυξη και τη μεσαία γραμμή να κλείνει τους κεντρικούς διαδρόμους.

Το πρέσινγκ που πνίγει τον αντίπαλο

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της φιλοσοφίας του Φάμπρεγας είναι ο τρόπος με τον οποίο η Κόμο πιέζει τους αντιπάλους της. Αρχικά επιχειρεί να καθορίσει προς τα πού θα κινηθεί η αντίπαλη ανάπτυξη.

Κλείνει πρώτα τις κεντρικές επιλογές, αναγκάζει τον αντίπαλο να μεταφέρει την μπάλα από τα άκρα και στη συνέχεια μετακινείται μαζικά προς την πλευρά της κατοχής. Οι κοντινές μεταβιβάσεις αυτομάτως περιορίζονται και ο αντίπαλος αναγκάζεται να αποφασίσει υπό πίεση.

Η πλάγια γραμμή λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας επιπλέον αμυντικός. Όταν η Κόμο καταφέρει να παγιδεύσει τον αντίπαλο, αυξάνει τις πιθανότητες να κερδίσει την κατοχή. Το σημαντικότερο, όμως, είναι τι ακολουθεί μετά το κλέψιμο.

Ο Φάμπρεγας δεν ενδιαφέρεται πάντα να επιστρέψει σε μια ασφαλή κυκλοφορία η ομάδα του. Αν βρει τον αντίπαλο ανοργάνωτο, προσπαθεί να επιτεθεί άμεσα. Ο Παζ, ο Μπατούρινα και οι υπόλοιποι μεσοεπιθετικοί εκμεταλλεύονται τους χώρους πριν προλάβει να αποκατασταθεί η αντίπαλη αμυντική ισορροπία.

Στις πρώτες 10 αγωνιστικές της Serie A, η Κόμο είχε ήδη πετύχει τέσσερα γκολ μετά από ανακτήσεις της μπάλας ψηλά στο γήπεδο. Βέβαια, αυτή η επιθετική προσέγγιση έχει και το τίμημά της. Όταν ο αντίπαλος καταφέρει να ξεπεράσει την πρώτη πίεση ή να αλλάξει γρήγορα πλευρά, μπορεί να βρει χώρους στην πλάτη της μεσαίας γραμμής.

Νίκο Παζ: Ο εγκέφαλος της επιθετικής λειτουργίας

Ο Νίκο Παζ αποτελεί τον κύριο εκφραστή της δημιουργικής φιλοσοφίας της Κόμο. Ο Αργεντινός δεν είναι το κλασικό δεκάρι που περιμένει την μπάλα. Κινείται ανάμεσα στις γραμμές, αλλάζει πλευρές, συμμετέχει στην ανάπτυξη και μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Το αριστερό του πόδι είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της ομάδας. Μπορεί να εκτελέσει από απόσταση, να περάσει κάθετες μπαλιές, να δημιουργήσει υπεραριθμία με μια ατομική ενέργεια ή να εκμεταλλευτεί μια στημένη φάση.

Η παρουσία του δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τις αντίπαλες άμυνες. Αν ο αμυντικός χαφ βγει πάνω του, δημιουργείται χώρος πίσω από τη μεσαία γραμμή. Αν αναλάβει την αντιμετώπισή του ένας στόπερ, μπορεί να δημιουργηθεί κενό στην αμυντική γραμμή.

Η περυσινή του συνεισφορά, με 12 γκολ και επτά ασίστ, ήταν ήδη εντυπωσιακή. Φέτος, μέσα σε ένα ακόμη πιο ώριμο και οργανωμένο επιθετικό σύνολο, μπορεί να αξιοποιήσει ακόμη καλύτερα την ποιότητά του.

Απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Κόμο επικράτησε με 4-1, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ευρωπαϊκές εμφανίσεις της. Η ικανότητα του Παζ να κινείται ανάμεσα στις γραμμές αποτελεί βασικό στοιχείο της επιθετικής της λειτουργίας.

Τάσος Δουβίκας: Ο «στυγνός εκτελεστής»

Η παρουσία του Τάσου Δουβίκα είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιθετική λειτουργία της Κόμο, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Μόιζε Κιν.

Ο διεθνής φορ με τις κινήσεις του δημιουργεί χώρους για τους υπόλοιπους και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην αντίπαλη περιοχή.

Η ικανότητά του να επιτίθεται στην πλάτη της άμυνας είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια ομάδα που κυκλοφορεί τόσο καλά την μπάλα. Όταν οι αντίπαλοι αμυντικοί ανεβαίνουν για να περιορίσουν τον χώρο ανάμεσα στις γραμμές, ο Δουβίκας μπορεί να κινηθεί στο κενό που δημιουργείται. Παράλληλα, μπορεί να κρατήσει την μπάλα και να περιμένει την υποστήριξη των μεσοεπιθετικών.

Η συνεργασία του με τον Παζ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο Αργεντινός χρειάζεται έναν επιθετικό που να κινείται συνεχώς, να ανοίγει διαδρόμους και να απασχολεί τους κεντρικούς αμυντικούς. Ο Δουβίκας προσφέρει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η ευρωπαϊκή του παρουσία είναι εντυπωσιακή. Στο ιστορικό 9-1 απέναντι στη Λανς, ο Έλληνας φορ σημείωσε τρία γκολ.

Μπατούρίνα και Ντα Κούνια: Η ποιότητα πίσω από τον Παζ

Η επιθετική λειτουργία της Κόμο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Νίκο Παζ. Ο Φάμπρεγας έχει στη διάθεσή του ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι μπορούν να εναλλάσσουν ρόλους και να δημιουργούν προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Ο Μάρτιν Μπατούρινα διαθέτει την ικανότητα να κινηθεί σε κλειστούς χώρους. Μπορεί να συγκλίνει προς τον άξονα, να συνεργαστεί με τον Παζ και να απειλήσει με σουτ έξω από την περιοχή.

Ο Λούκας Ντα Κούνια είναι κομβικός αναφορικά με την τακτική ισορροπία της Κόμο. Διαθέτει εξαιρετική αντίληψη χώρου και βοηθά στην κυκλοφορία της μπάλας. Μπορεί να κινηθεί πιο πίσω ή να υποστηρίξει τους επιθετικούς του, ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του 19χρονου Ματία Λιμπεράλι, ο οποίος έχει αρχίσει να αποκτά ενεργό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας.



Η Κόμο εν δράσει...