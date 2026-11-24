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Τον Άγγλο διαιτητή Κρις Κάβανα όρισε η UEFA στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (26/11, 19:45) τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και διαιτητής ορίστηκε ο γνώριμος Άγγλος Κρις Κάβανα.

Ο συγκεκριμένος ήταν ο διαιτητής φέτος του αγώνα Γερμανία-Ελλάδα 0-1 για το Nations League, αλλά και στο Σαχτάρ-ΑΕΚ 3-1 για το Champions League. Στο παρελθόν έχει διευθύνει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ τον Αύγουστο του 2024 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Νταν Κουκ και Ίαν Χάσιν, 4ος ο Ρόμπερτ Τζόουνς, ενώ στο VAR είναι ο Μάικλ Σάλισμπουρι με βοηθό τον Πίτερ Μπάνκς.

