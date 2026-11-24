Μετά την αποκλειστική αποκάλυψή του στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Zeekr 9X έρχεται στη Θεσσαλονίκη.

Για τρεις μόνο ημέρες, η Zeekr και η GEO Mobility Hellas προσκαλούν το κοινό της πόλης στο Zeekr Experience Store Θεσσαλονίκης για μια πρώτη γνωριμία με το κορυφαίο μοντέλο της μάρκας, πριν από την επίσημη εμπορική της παρουσίαση στην Ελλάδα.

Σχεδιασμένο στη Σουηδία από τον Stefan Sielaff, έναν από τους κορυφαίους σχεδιαστές πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο, το Zeekr 9X είναι το εμβληματικό SUV της Zeekr και η πληρέστερη έκφραση της προσέγγισης της μάρκας στην πολυτέλεια. Η μοναδική του σχεδίαση, συνδυάζεται με ένα εσωτερικό που δίνει προτεραιότητα στην άνεση των επιβατών. Η υφή των υλικών, η πολυτέλεια, και η κατασκευαστική αρτιότητα του 9X, γίνεται αισθητή με την πρώτη επαφή.

Η μηχανολογική εξέλιξη είναι εξίσου σημαντική στην αντίληψη της Zeekr για ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Στο 9X, το μοναδικό σύστημα κίνησης Super Hybrid αποδίδει συνδυαστικά 897 ίππους, δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής μετακίνησης για 180 χιλιόμετρα, ενώ η αρχιτεκτονική 900 V υποστηρίζει ταχεία φόρτιση. Οι επιδόσεις, η άνεση και η ποιότητα κατασκευής συνθέτουν την εμπειρία που η Zeekr ονομάζει «A New Class of Luxury».

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν από κοντά τις επιβλητικές αναλογίες του και να ανακαλύψουν το εξαιρετικό εσωτερικό του, όπου η ποιότητα των υλικών, η ακρίβεια του φινιρίσματος και η αίσθηση ευρυχωρίας δίνουν περιεχόμενο στην έννοια της πολυτέλειας για τη Zeekr.

Zeekr Experience Store Θεσσαλονίκης

​9ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, Πυλαία