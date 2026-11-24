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Μπελάδες από το παρελθόν αντιμετωπίζει ο Απόλλων Καλαμαριάς, καθώς 12 πρώην ποδοσφαιριστές του ζητούν της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ.

Μια ντουζίνα πρώην ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα Καλαμαριάς κατέθεσαν αίτημα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ. Η υπόθεση οδηγήθηκε σε αναβολή, ωστόσο ενδέχεται να προκαλέσει θέμα στην ομάδα.

Η ενημέρωση της ΕΕΑ αναφέρει:

Αίτηση των αθλητών Ευάγγελου Πίτκα, Βασιλείου Κωστίκα, Ιωάννη Ράντου, Ράφαελ Αλφρέντο Μπλάνκ Καζώ (Rafael Alfredo Blancq Cazaux), Τζόναθαν Τίμοθυ Φλένσμποργκ (Jonathan Timothy Flensborg), Χρήστου Αλμπάνη, Μιλτιάδη Ίννου, Αλέξανδρου Κάρδαρη, Βασιλείου Κινάλη, Κωνσταντίνου Λαμπίρη, Χουσεΐν Μουμίν και Κωνσταντίνου Γαλεάδη περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ

