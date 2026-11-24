Μία μεγάλη συναυλία με την Νατάσα Θεοδωρίδου , τον DJ Αντώνη Δημητριάδη και την Σίσσυ Χριστίδου στην παρουσίαση της εκδήλωσης, ετοιμάζει ο Δήμος Πειραιά για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:00, στον Προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Αξιοσημείωτο πως μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά, θα αρχίζει την ίδια ακριβώς ώρα (19:00) το μεγάλο ντέρμπι "αιωνίων" μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, που πιθανότατα θα κρίνει και το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.