Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την εκδήλωση για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου ακριβώς την ώρα που θα ξεκινήσει και το ντέρμπι "αιωνίων" στο Φάληρο, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Μία μεγάλη συναυλία με την Νατάσα Θεοδωρίδου , τον DJ Αντώνη Δημητριάδη και την Σίσσυ Χριστίδου στην παρουσίαση της εκδήλωσης, ετοιμάζει ο Δήμος Πειραιά για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:00, στον Προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Αξιοσημείωτο πως μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά, θα αρχίζει την ίδια ακριβώς ώρα (19:00) το μεγάλο ντέρμπι "αιωνίων" μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, που πιθανότατα θα κρίνει και το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.