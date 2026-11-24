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Ο καταξιωμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος χειρούργος Ορθοπαιδικός αλλά και μεγάλος Πανιώνιος, Γιώργος Κατσιφαράκης, τιμήθηκε στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα με το Ψυχικό.

Μέσα σε χειροκροτήματα από τον κόσμο, ο καταξιωμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος χειρούργος Ορθοπαιδικός αλλά και μεγάλος Πανιώνιος, Γιώργος Κατσιφαράκης, τιμήθηκε από την ΚΑΕ στο ημίχρονο της χθεσινής αναμέτρησης με το Ψυχικό.

Ο Δρ. Κατσιφαράκης παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον εμβληματικό αρχηγό και νυν Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, Φάνη Χριστοδούλου. Επρόκειτο για μια ξεχωριστή στιγμή για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε κι εξακολουθεί να υπηρετεί τις αρχές και τις αξίες του Ιστορικού Συλλόγου, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται πάντοτε αθόρυβα αλλά ουσιαστικά.

Ήταν ακόμα μια εκδήλωση της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel προκειμένου να τιμήσει σημαντικές προσωπικότητες, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στον Σύλλογο. Υπενθυμίζουμε ότι πριν 2 εβδομάδες και στον αγώνα με τους Μαχητές Πειραματικό βραβεύτηκε ο σπουδαίος γκαρντ του παρελθόντος, Γιώργος Γάσπαρης.

Ο Γιώργος Κατσιφαράκης εμφανώς συγκινημένος και συνοδευόμενος από συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, απηύθυνε χαιρετισμό σύντομο προς τον κόσμο, ευχαριστώντας την Διοίκηση και όλους που τον τίμησαν με το χειροκρότημα τους, ευχόμενος υγεία.