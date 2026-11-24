Στην αποφασιστικότητα της Εθνικής Ελλάδας να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, αλλά και στην ανάγκη στήριξης από τον κόσμο στάθηκε ο Νίκος Ζήσης, στο πλαίσιο της Media Day της «γαλανόλευκης».

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για τις δύο αναμετρήσεις απέναντι στη Γεωργία (26/11) και την Ισπανία (29/11), στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027, με τον Νίκο Ζήση να τοποθετείται για τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η ομάδα.

Ο General Manager της Εθνικής αναφέρθηκε στις εξελίξεις των τελευταίων μηνών στο ελληνικό μπάσκετ, στις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδικασία των προκριματικών «παραθύρων», αλλά και στην ενότητα που χαρακτηρίζει τα μέλη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «τελικό» την προσεχή αναμέτρηση με τη Γεωργία, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, έχοντας ως κοινό στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Ζήσης:

«Σε σχέση με την τελευταία φορά στο παράθυρο του Αυγούστου έχουν υπάρξει πολύ σοβαρές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τον στόχο μας να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Είναι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που νιώθουμε να εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Να ξέρει όλος ο κόσμος ότι θα είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να πετύχουμε τον στόχο μας.

Η διαδικασία των παραθύρων είναι δύσκολη. Είναι μία διαδικασία που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν είσαι στην Εθνική πάντα έχεις πίεση. Όλοι έχουν ένα σκοπό η ομάδα να πετυχαίνει.

Το πιο σημαντικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να βλέπεις το κάθε ματς ξεχωριστά. Το ματς με τη Γεωργία είναι τελικός. Είμαστε ένα τιμ που είμαστε χρόνια μαζί ενωμένοι, αποφασισμένοι. Αφοσιωνόμαστε πλήρως στην Εθνική. Την αγαπάμε, την υπηρετούμε και θέλουμε το καλύτερο για αυτή».