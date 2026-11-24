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Στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί δυο φορές. Τώρα ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τον Τάσο Δουβίκα, που έχει σκοράρει και στα τέσσερα πρώτα του παιχνίδια στο Champions League. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου η Superbet δίνει SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* στο 3.65* για γκολ ή ασίστ του Λούκα Γιόβιτς στο Κόμο – ΑΕΚ. Δύο ακόμη Ενισχυμένες Αποδόσεις* αφορούν τα σουτ των Παζ και Δουβίκα και τις επιδόσεις της Ένωσης.

Κόμο – ΑΕΚ | Θα βρει ξανά πρώτη γκολ η Ένωση;

Η σέντρα στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» είναι στις 22:00 και το πρώτο γκολ έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στα τρία από τα τέσσερα φετινά παιχνίδια της στη League Phase. Η Κόμο το έκανε και στα τέσσερα, κάθε φορά πριν από την ανάπαυλα. Μετά το 2-3 από τη Ρεάλ στην Αθήνα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ψάχνει το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο της ιστορίας της στην κύρια φάση της διοργάνωσης.

Από 2.95 σε 3.65* η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* για τον Λούκα Γιόβιτς. Για να επιβεβαιωθεί η επιλογή, αρκεί ο φορ της ΑΕΚ είτε να σκοράρει είτε να δώσει ασίστ.

Στον δρόμο της βρίσκει δύο από τους πρωταγωνιστές της Κόμο. Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε και στην επιβλητική νίκη με 9-1 στην έδρα της Λανς, ενώ ο Νίκο Παζ έχει συμμετοχή σε οκτώ από τα 19 γκολ των Ιταλών στη League Phase, με τρία γκολ και πέντε ασίστ.

Από 2.60 σε 3.00* η πρώτη ενισχυμένη απόδοση* της Superbet. Για τον συνδυασμό χρειάζονται τουλάχιστον δύο σουτ στην εστία από τον Νίκο Παζ και τουλάχιστον δύο από τον Τάσο Δουβίκα.

Από 3.75 σε 4.20* η δεύτερη ενισχυμένη απόδοση*. Αυτή τη φορά μετρούν μόνο οι ενέργειες της ΑΕΚ. Η Ένωση χρειάζεται να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ, να δεχτεί τουλάχιστον δύο κάρτες και να κερδίσει τουλάχιστον τρία κόρνερ.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.