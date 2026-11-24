Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) ανέτρεψε την απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου (CAF), δικαιώνοντας τη Σενεγάλη στην υπόθεση της κατάκτησης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025, σύμφωνα με δημοσίευμα του ZBC News

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η πολύκροτη υπόθεση του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο, αρκετούς μήνες μετά τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με το ZBC News, το CAS έκανε δεκτή την προσφυγή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης, ανατρέποντας την απόφαση της CAF, βάσει της οποίας το τρόπαιο της διοργάνωσης είχε απονεμηθεί στο Μαρόκο.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που δημοσιοποίησε το αφρικανικό Μέσο, το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο διαπίστωσε διαδικαστικές παρατυπίες, καθώς και παραβίαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης, κρίνοντας πως πρέπει να διατηρηθεί το αποτέλεσμα του τελικού της 18ης Ιανουαρίου 2026.

Η Σενεγάλη, η οποία είχε επικρατήσει του Μαρόκου εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, αναγνωρίζεται πλέον, βάσει της φερόμενης απόφασης, ως η επίσημη νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025, με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατάκτηση του τίτλου.

Μάλιστα, στο σχετικό έγγραφο, με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2026, αναφέρεται πως η CAF καλείται να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση και να προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις στα επίσημα αρχεία της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της απονομής του τροπαίου, της κατανομής των μεταλλίων και της τελικής κατάταξης.

Εφόσον επιβεβαιωθεί επισήμως η εξέλιξη, θα αποτελέσει τη δικαίωση της Σενεγάλης σε μια υπόθεση που απασχόλησε για μήνες το αφρικανικό ποδόσφαιρο.