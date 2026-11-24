Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η 18η Γαλατασαράι υποδέχεται την 6η Άστον Βίλα, με τις δύο ομάδες να χωρίζουν 3 βαθμοί. Για τη 17η ημέρα της Τσάμπιονσιπ, η 15η Κάρντιφ φιλοξενεί την τελευταία Πρέστον.

Η Γαλατασαράι σκόραρε στους 7/8 τελευταίους αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας ξεκίνησε με ήττες στη League Phase από Σπόρτινγκ (1-3) και Μπαρτσελόνα (1-4), αλλά νίκησε στη συνέχεια Λιλ (4-2) και Στουτγάρδη (2-0). Μετράει 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στην τουρκική Σούπερ Λιγκ προπορεύεται, με 10 τρίποντα σε 12 αγώνες. Το Σάββατο νίκησε 2-1 εντός τη Σάμσουνσπορ και αυτό ήταν το 13ο Over 2,5 γκολ στα 16 φετινά παιχνίδια της. Ο Οκάν Μπουρούκ δεν υπολογίζει στους τραυματίες επιθετικούς Όσιμεν (10 γκολ) και Λεάο (2 γκολ). Με νίκη θα φτάσει τις τρεις διαδοχικές στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας το καλύτερο σερί της. Η Άστον Βίλα αγνοεί την επιτυχία εδώ και πέντε αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με τρεις σερί ισοπαλίες στην Πρέμιερ Λιγκ. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της στο Τσάμπιονς Λιγκ έχασε με 3-0 από την Μπαρτσελόνα. Λείπει ο Πολωνός αμυντικός Κας. Η Γαλατασαράι είναι σε φόρμα και με τη δύναμη της έδρας της έχει αρκετές πιθανότητες για να πάρει τη νίκη.

Η Κάρντιφ παραμένει αήττητη εντός έδρας, έχοντας πάρει εκεί τους 16 από τους 18 βαθμούς της. Το Σάββατο έχασε 2-1 από τη Νόριτς, παρότι προηγήθηκε στο 48’. Ο Μπράιαν Μπάρι-Μέρφι αντιμετωπίζει προβλήματα στην άμυνα, με τους Λόουλορ και Όσο τραυματίες. Εξέτισε, ωστόσο, ο Ιρλανδός μπακ Μπάγκαν. Η Πρέστον είναι τελευταία με εννέα βαθμούς, έξι μακριά από τη σωτηρία. Ο Πολ Χέκινγκμποτομ αποχώρησε τον Σεπτέμβριο και στη θέση του ήρθε ο Γκρέιαμ Αλεξάντερ, ο οποίος έχει απολογισμό 1-2-5. Τα δύο τελευταία παιχνίδια έφεραν τέσσερις βαθμούς: 1-0 επί της Σαουθάμπτον, στην πρώτη νίκη του Αλεξάντερ, και 1-1 στο «Λόντον Στέιντιουμ» με τη Γουέστ Χαμ. Εκτός έδρας δεν έχει νίκη (0-2-6), μετράει όμως δύο σερί επιτυχίες στο Κάρντιφ με σκορ 2-0, ενώ στα δύο προηγούμενα είχε αποσπάσει δύο συνεχόμενα 0-0. Για ακόμη ένα ματς θα λείψει ο 23χρονος μέσος Γκιμπς.

Η Κάρντιφ έχει ήδη τέσσερα «Χ» στην έδρα της και αρκετά κενά στην άμυνα, ενώ η Πρέστον βρήκε σταθερότητα πίσω στα δύο τελευταία ματς. Η φιλοξενούμενη δείχνει ικανή να πάρει κάτι από την Ουαλία, σε μια έδρα που δεν έχει δεχθεί γκολ εκεί στα 4 συνεχόμενα παιχνίδια.

121. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1 DNB 2,27

133. ΚΑΡΝΤΙΦ - ΠΡΕΣΤΟΝ Χ2 2,50