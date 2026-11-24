Στην υψηλή επιθετική ποιότητα της Χάποελ Τελ Αβίβ, στην ανάγκη για σωστή κυκλοφορία και «φρεσκάδα» παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά και στα μεταγραφικά σενάρια αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενόψει της αυριανής (25/11, 21:15) αναμέτρησης του Ολυμπιακού για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι μία ομάδα που έχει εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Εμείς πρέπει να έχουμε καλή εκτέλεση επιθετική, χωρίς να χάσει η επίθεσή μας τη ροή της. Να παίξουμε με ροή. Είναι μία ομάδα σε ταλέντο από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και αυτό θέλουμε να δούμε. Δεν έχουμε κάποια εμμονή με την πρώτη θέση. Έχουμε τραυματισμούς και απουσίες, αλλά έχουμε ρόστερ. Νομίζω ότι αποδείξαμε και σε καλές και σε κακές βραδιές ότι έχουμε χαρακτήρα.

Είναι τα παιχνίδια πολλά, η πίεση για τη νίκη τεράστια. Σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τη Μακάμπι και νομίζω ότι έχει περάσει ένας μήνας. Είναι τόσα πολλά τα συμβάντα και τα γεγονότα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάνουμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των παικτών και πιστεύουμε ότι θα είμαστε φρέσκοι και αύριο».

Για την κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοβ: «Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος, είναι σε καλή κατάσταση. Χθες είχαμε μόνο ατομικές μετά το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Νίκολα έκανε ατομικές, δεν έχει μπει στο 5 εναντίον 5, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι υγιής».

Για το μεταγραφικό ψάξιμο και το αν βρίσκονται «τόσο κοντά όσο και μακριά, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα: «Ίσως πάει και στο μακριά περισσότερο. Χτυπάμε πόρτες, δεν είναι εύκολο. Οι καλοί παίκτες δεν δίνονται από τις ομάδες τους. Θα δούμε».

Για το αν δέχεται ερωτήσεις στον δρόμο σχετικά με μεταγραφές: «Ευτυχώς δεν έχουμε χρόνο για καφέ. Μία ημέρα είχαμε μετά από τέσσερα παιχνίδια και μετά την προπόνηση δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Δεν προλαβαίνω».

