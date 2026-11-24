Ο Εμπάι Εντζάι τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει ένταση στο παιχνίδι του κόντρα και στη Χάποελ Τελ Αβίβ αύριο (25/11, 21:15), ενώ αποκάλυψε πως δοκιμάζουν σουτ από το κέντρο στην προπόνηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τους ψηλούς της Χάποελ: «Και η Ρεάλ είχε τον Ταβάρες, αλλά όλοι παίξαμε καλά και βγάλαμε ένταση και ο Ταϊρίκ ήταν εκπληκτικός και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο».

Για τις απουσίες και πόσο δυνατή πνευματικά ομάδα είναι ο Ολυμπιακός: «Ναι φυσικά είναι μία μεγάλη σεζόν που δεν μπορείς να παίζεις συνέχεια καλά. Το πνεύμα της ομάδας είναι καλό. Δεν με νοιάζει να παίζω καλά αρκεί να κερδίζει η ομάδα».

Για τα σουτ από το κέντρο: «Έχουμε κάνει τρεις νίκες, έχουμε βάλει κάποια τέτοια σουτ και τα δοκιμάζουμε και στην προπόνηση».