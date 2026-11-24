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Γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Superbet League 2, η οποία θα διεξαχθεί σε τρεις δόσεις, από το Σάββατο 28 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο με τρεις αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και η εκτός έδρας δοκιμασία του ΠΑΟΚ Β απέναντι στη Μαρκό, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

Το κυρίως... πιάτο της αγωνιστικής περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια την Κυριακή, με την ΑΕΛ να φιλοξενείται από την Ελλάς Σύρου και την Αναγέννηση Καρδίτσας να υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β. Παράλληλα, ο Απόλλων Καλαμαριάς θα αντιμετωπίσει τον Πανθρακικό.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην Καλλιθέα, με την Athens Kallithea να υποδέχεται τη Ζάκυνθο, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

14:45 Μαρκό – ΠΑΟΚ Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

15:00 Πανσερραϊκός – Πύργος

15:00 Asteras AKTOR Β – Νίκη Βόλου

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

12:30 Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ Novibet (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

14:45 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

15:00 Πανιώνιος – Νέστος Χρυσούπολης (YouTube Superbet)

15:00 Απόλλων Καλαμαριάς – Πανθρακικός

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου