Αποτελούσε διακαή πόθο του από τον καιρό που βρισκόταν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και φαίνεται ότι δεν τον έχει ξεχάσει ούτε τώρα που βρίσκεται στο τιμόνι της Μίλαν.
Ο λόγος για τον Πορτογάλο τεχνικό των "ροσονέρι", Ρούμπεν Αμορίμ, καθώς σύμφωνα με τον κορυφαίο Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η ομάδα του Μιλάνου έχει στη λίστα της τον άλλοτε στράικερ του Παναθηναϊκού.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Μίλαν ψάχνεται για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της κι έχει ως πρώτες επιλογές τον Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τρεσόλντ της Κλαμπ Μπριζ, ωστόσο στη λίστα βρίσκεται και ο διεθνής άσος, ο οποίος όμως αρέσει και στη Ρόμα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.
Il mercato degli attaccanti è già iniziato in A: da Varela a Zirkzee fino a Ioannidis, le ultime https://t.co/44AV6DcqPx— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 24, 2026