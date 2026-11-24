Ιταλικές σειρήνες για τον Φώτη Ιωαννίδη, με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο να κάνει λόγο για ενδιαφέρον από Μίλαν και Ρόμα.

Αποτελούσε διακαή πόθο του από τον καιρό που βρισκόταν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και φαίνεται ότι δεν τον έχει ξεχάσει ούτε τώρα που βρίσκεται στο τιμόνι της Μίλαν.

Ο λόγος για τον Πορτογάλο τεχνικό των "ροσονέρι", Ρούμπεν Αμορίμ, καθώς σύμφωνα με τον κορυφαίο Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η ομάδα του Μιλάνου έχει στη λίστα της τον άλλοτε στράικερ του Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Μίλαν ψάχνεται για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της κι έχει ως πρώτες επιλογές τον Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τρεσόλντ της Κλαμπ Μπριζ, ωστόσο στη λίστα βρίσκεται και ο διεθνής άσος, ο οποίος όμως αρέσει και στη Ρόμα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.