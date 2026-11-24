Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη φετινή βερσιόν του Παναθηναϊκού λίγο πριν από το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Αποστολή στην Ισπανία.

Μιλώντας για τον φετινό Παναθηναϊκό, ο Σορτς σημείωσε: «Σε επίπεδο ταλέντου είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είναι ξεκάθαρο πως κάθε παίκτης μπορεί να διαλύσει μια φάση αντιπάλου και να δημιουργήσει είτε για τον εαυτό του, είτε για κάποιον άλλο. Και το επίπεδο της αθλητικότητας, υπάρχουν πολλά μεγάλα κορμιά. Είδα στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιζαν με τον Μπόνγκα στο 3 ή τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τον Γιαμπουσέλε στο 4 και τον Λεσόρ στο 5. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους και με την αθλητικότητά τους. Για εμάς το θέμα θα είναι να διατηρήσουμε την ταχύτητά μας, να προσπαθήσουμε να παίξουμε γρήγορα και να κάνουμε το παιχνίδι μας».

