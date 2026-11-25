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Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Βαλένθια με σουτ-ποίημα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (83-86), και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς το πανηγύρισε... σαν τρελός!

Πλάνα που χαράσσονται στην μνήμη εξελίχθηκαν μετά το διπλό του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια. Οι «πράσινοι» πήραν το ροζ φύλλο με το... νέο buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις στην Roig Arena, και επέστρεψαν στον δρόμο για την κορυφή της διοργάνωσης.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πανηγύρισε έξαλλα το καλάθι του παίκτη του από τον πάγκο, δίνοντας το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν, με σύσσωμη την ομάδα να φέυγει για τα αποδυτήρια ώστε να το γιορτάσει όπως πρέπει!

Δείτε το βίντεο με τον πανηγυρισμό του Ομπράντοβιτς: