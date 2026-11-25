Ο Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο στάθηκε στην τακτική προσέγγιση του Παναθηναϊκού στη μεγάλη νίκη επί της Βαλένθια, ενώ αναφέρθηκε και στην πολύτιμη συνεισφορά του Φαλ.

Στην προσήλωση του Παναθηναϊκού στο αγωνιστικό του πλάνο στάθηκε ο Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο μετά τη νίκη των «πράσινων» στην έδρα της Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του άξιζε να φύγει με το διπλό, ανεξάρτητα από τα δύο μεγάλα σουτ των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο φινάλε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αγωνιστικό πλάνο και τη νίκη: «Το πλάνο μας ήταν να σταματήσουμε τους αιφνιδιασμούς τους και να προστατεύσουμε τη ρακέτα μας μέσω των αμυντικών ριμπάουντ. Δεν τους επιτρέψαμε να τρέξουν, παρά μόνο σε κάποια μικρά διαστήματα του αγώνα. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωθα ότι αν χάναμε το παιχνίδι, δεν θα ήταν δίκαιο για εμάς. Δόξα τω Θεώ, βάλαμε αυτά τα τρίποντα και κερδίσαμε».

Για το πώς κατάφερε ο Παναθηναϊκός να ελέγξει τον ρυθμό: «Σταματήσαμε τον ρυθμό τους όταν κάναμε καλές επιλογές στα σουτ και μοιράζαμε την μπάλα. Στα διαστήματα του αγώνα που οι παίκτες μας άρχισαν να ντριμπλάρουν υπερβολικά, εκείνοι έπαιξαν πολύ καλή και επιθετική άμυνα. Όταν μοιράζαμε την μπάλα, όλα ήταν διαφορετικά».

Για την παρουσία του Φαλ: «Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και μπορεί να μας βοηθήσει, όπως έκανε και πριν από λίγες ημέρες στο Κάουνας. Είναι ένας πολύτιμος παίκτης για εμάς και τον αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».