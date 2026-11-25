Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην «Magic Euroleague» μετά το «διπλό» απέναντι στην Βαλένθια και στάθηκε στο buzzer-beater του Χέις-Ντέιβις αλλά και στην αντίδρασή του μετά το πρώτο δικό του τρίποντο. Αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην «Magic Euroleague»:

Για το buzzer-beater του Χέις-Ντέιβις: «Απίστευτο! Απίστευτο παιχνίδι! Και το μεγάλο σουτ του Κέντρικ πριν ήταν τεράστιο σουτ. Πραγματικά μεγάλη νίκη, συνεχίζουμε. Είναι regular season, πολύ σημαντική νίκη όμως και για λόγους γοήτρου. Συνεχίζουμε».

Για τους πανηγυρισμούς μετά: «Δεν πήγαμε στα αποδυτήρια. Τρέξαμε… Στο βοηθητικό έτρεχε ο Νάιτζελ. Εκεί τον πιάσαμε. Πανηγυρίζαμε. Χαμός. Τεράστια νίκη».

Για το αν είναι νίκη δήλωση: «Γοήτρου. Δήλωση δεν θα το έλεγα, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς. Όμως είναι γοήτρου. Έχουμε πολύ καλή ψυχολογία μετά από αυτό. Έχουμε και το μπρέικ τώρα, να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε. Να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια».

Για το βάθος της ομάδας: «Έλειπε και ο Σλούκας, ο αρχηγός μας. Τεράστια απώλεια για εμάς. Να έρθει το γρηγορότερο κοντά μας. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Όλα τα παιδιά που παίξανε συνεισφέρανε. Πραγματικά μεγάλη νίκη, πολλά μπράβο στην ομάδα. Συνεχίζουμε».

Για το αν λέγεται on-camera το τι είπε όταν έβαλε το πρώτο τρίποντο από την γωνία: «Όχι. Ήταν δικαίωση γιατί έχω ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Αρκετά δύσκολο 4μηνο, 5μηνο, αρκετά ups and downs. Συνεχίζουμε την προσπάθεια και την δουλειά. Με πίστη και αυτοπεποίθηση όλα γίνονται».

Για τον σημαντικό ρόλο που έχει στα πλάνα του Ομπράντοβιτς: «Τον ευχαριστώ για αυτό και προσπαθώ να ανταποδώσω. Νιώθω καλά, νιώθω ότι μέρα με τη μέρα θα νιώθω και καλύτερα και όλο και πιο κοντά σε αυτό που ήμουν. Συνεχίζουμε και θέλω να είμαι και καλύτερος και να βοηθάω την ομάδα».

Για το αν τέτοιες νίκες δίνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πλάνο και όρεξη: «Βέβαια! Πρέπει να κοιτάξουμε και τα νεκρά διαστήματα. Είχαμε ένα πολύ κακό διάστημα στην τρίτη περίοδο. Χάσαμε την συγκέντρωσή μας απέναντι σε μια ομάδα που τρέχει ασταμάτητα. Δεν γίνεται αυτό. Κάναμε και κάποια λάθη στην τέταρτη περίοδο. Όμως, είχαμε το σθένος να αντέξουμε».