Δεν είναι εύκολο πιστέψει κανείς πως μια ομάδα που έμοιαζε με πρότυπο βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πάνω από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο Μίλωνας, μετά από πέντε αγώνες, είναι με διαφορά η ως τώρα απογοήτευση της Volley League και η αποστολή του Κώστα Χριστοφιδέλη μοιάζει με κίνηση… καμικάζι.

Πριν από έναν χρόνο περίπου βλέπαμε τον Μίλωνα στην κορυφή της βαθμολογίας και συζητούσαμε για το πόσο επιτυχημένο ήταν το πρότζεκτ του Ψάρρα που έφερνε συνεχή και μόνιμη εξέλιξη για χρόνια. Όλα άλλαξαν ριζικά στην ομάδα της Νέας Σμύρνης και η πυραμίδα αντιστράφηκε κάνοντας ένα μεγαλοπρεπές reset στην εξέλιξη χρόνων.

Στην πραγματικότητα τίποτα δεν τελειώνει στην 5η αγωνιστική αλλά την ώρα που ομάδες σαν τον Φλοίσβο και τον Πανιώνιο είναι τόσο βελτιωμένες φέτος και παράλληλα τόσο σταθερές στην πορεία τους ο στόχος για τετράδα έχει απομακρυνθεί ήδη αρκετά για τον Μίλωνα. Και αυτό κάνει τη δουλειά του Χριστοφιδέλη άχαρη κάτι που μοιάζει κάπως άδικο για τον ομοσπονδιακό προπονητή. Ο Χριστοφιδέλης και πέρυσι είχε αναλάβει παρόμοια αποστολή με τον Φλοίσβο και όχι μόνο την έβγαλε εις πέρας αλλά έκανε και ένα βήμα παραπάνω φτάνοντας και στον τελικό Κυπέλλου. Αυτό ωστόσο δεν εξαργυρώθηκε για τον Έλληνα κόουτς που αντί να βρει μια ευκαιρία αντάξιά του του δόθηκε και πάλι μια αποστολή έκτακτης ανάγκης, από τον Μίλωνα αυτή τη φορά.

Ουσιαστικά ο Μίλωνας πληρώνει τη ριζική του ανανέωση και το ότι η χημεία άργησε… μια μέρα. Ή και κάπως παραπάνω καθώς η ομάδα μπορεί να βρήκε την πρώτη της νίκη κόντρα στην Κηφισιά αλλά ίδρωσε πολύ για να τα καταφέρει και προφανώς δεν ήταν και μια εμφάνιση κυριαρχική. Οι συζητήσεις περί αστοχίας στις μεταγραφές και τον σχεδιασμό είναι ήδη πολλές και καμιά φορά χάνουν το νόημα.

Όσον αφορά την επιλογή του Ράτκο Πέρις όλα ανήκουν στη θεωρία καθώς μπορεί να έκανε 0/4 πριν αποχωρήσει αλλά αν κανείς πει με σιγουριά ότι είδαμε τη δουλειά του Κροάτη κόουτς θα είναι ψεύτης. Οποιοσδήποτε είναι σε θέση να κρίνει έναν προπονητή μετά από τέσσερα παιχνίδια και έχοντας αναλάβει μια ομάδα τόσο αλλαγμένη μπορεί να κερδίσει τον τίτλου του… ακατάλληλου. Θα μπορούσε να παρουσιάσει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο σε αυτά τα παιχνίδια; Σίγουρα ναι! Αλλά είναι αδιανόητο να περιμένει κανείς μια νέα ομάδα και έναν νέο προπονητή να κάνουν θραύση και να κρίνονται με αυστηρότητα μετά από έναν μήνα δουλειάς μόνο.

Και σε όλα αυτά ας συνυπολογίσουμε την απουσία του Χερ. Μπορεί όλοι να εστιάζουν σε πόντους και επιθέσεις αλλά το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της ομάδας ήταν ξανά και ξανά ο πασαδόρος της. Ο Χερ και είναι παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου αλλά και ξέρει καλά τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας. Το γεγονός ότι έχασε αυτό το διάστημα λόγω του τραυματισμού του ήταν ένα τεράστιο μειονέκτημα που σε καμία περίπτωση δεν καλύφθηκε από τον Βάκνερ.

Ο Χερ ωστόσο θα επιστρέψει και αυτό θα δώσει κάποιες λύσεις. Αυτοί που δε θα γυρίσουν και έχουν φύγει για άλλη γη και άλλα μέρη είναι και ο Σχάουτεν και ο Νανόπουλος. Ο Νανόπουλος δέχτηκε μια πρόταση που ούτε μπορούσε να αρνηθεί ούτε στην πραγματικότητα ο Μίλωνας προσπάθησε να ματσάρει. Ο Καναδός, όμως; Είναι γεγονός ότι ο Σχάουτεν πέρυσι άργησε να βρει ρυθμό και σε συνδυασμό με τραυματισμούς που προέκυψαν έδειξε το καλό του πρόσωπο μετά τον Φεβρουάριο. Ακόμα και έτσι, όμως, σίγουρα οι άνθρωποι του Μίλωνα θα μπορούσαν να ξέρουν τι έχουν στα χέρια τους και εν τέλει τι αποφασίσουν να αφήσουν να φύγει.

Ο Ερνάντεζ ποτέ δε θα πάψει να λογίζεται ως ένας πολύ καλός διαγώνιος αλλά με μια σημείωση. Το παιχνίδι είναι ομαδικό και όχι ατομικό. Όπως πέρυσι ο Κουβανός σε ένα σύνολο που τον τραβούσε προς τα κάτω δεν κατάφερε να κάνει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή έτσι και φέτος ο Μίλωνας τον κρατάει χαμηλά. Ο Σχάουτεν κάνει θραύση με τον Φλοίσβο γιατί βρέθηκε σε ένα καλό σύνολο, με καλή καθοδήγηση όπου η ομάδα ανεβαίνει συνολικά. Αν ο Καναδός παρουσίαζε την ίδια εικόνα φορώντας τη φανέλα του φετινού Μίλωνα δεν το ξέρουμε αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι για αυτό το θέμα. Αλλά σίγουρα το θέμα του Μίλωνα δεν είναι ο διαγώνιος που άλλαξε αλλά το σύνολο που δεν έφτιαξε.

Αν κάτι χρεώνεται στον Πέρις είναι πρωτίστως το στήσιμο της ομάδας και όχι τόσο το κοουτσάρισμά της. Το στήσιμό της, όμως, δεν μπορεί να το αλλάξει ο Χριστοφιδέλης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που οι ανεξέλεγκτες αλλαγές προπονητών σε αυτό το χρονικό σημείο δεν είναι πάντα η πιο σοφή λύση, είναι μάλλον η παραδοχή ότι ο οργανισμός Μίλωνα έκανε λάθος στην πρώτη και βασικότερη επιλογή που έπρεπε να κάνει στη μετά-Ψάρρα εποχή. Όπως και να ‘χει ο Χριστοφιδέλης έχει τη δυνατότητα να συμμαζέψει κάπως τα πράγματα και, όπως και πέρυσι, το ταμείο θα γίνει στο τέλος.