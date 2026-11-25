Το SDNA αναλύει την απόδοση των παικτών της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την Κόμο

Στρακόσα 8

Δεν φέρει καμία ευθύνη στο γκολ που δέχτηκε καθώς η μπάλα από το σουτ του Μίγια πάει στο παραθυράκι. Από εκεί και πέρα είχε μια δυο σημαντικές επεμβάσεις με κορυφαία αυτή στο πλασέ του Περόνε.

Ρότα 7

Έχει ευθύνη στο γκολ της Κόμο καθώς κάνει ένα εύκολο λάθος και βρίσκει αντίπαλο. Από εκεί και πέρα όμως πάλεψε σαν θηρίο, έχει ένα σωτήριο τάκλιν στο πρώτο ημίχρονο πριν ο Δουβίκας εκτελέσει και γενικά έκανε πολλά χιλιόμετρα από τη δεξιά πλευρά. Είναι επίσης ο δημιουργός της μεγάλης ευκαιρίας του Γκατσίνοβιτς στο πρώτο μέρος, ενώ στην επαναφορά έχασε και αυτός μια σημαντική στιγμή αφού στο σουτ που έκανε ο Σάντσεθ είχε απάντηση.

Μουκουντί 8

Γεμάτο παιχνίδι από τον Μουκουντί απέναντι σε έναν ικανότατο σέντερ φορ όπως είναι ο Δουβίκας. Ο Καμερουνέζος κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες που έδωσε ενώ στο φιναλε θα μπορούσε να σκοράρει κι ολας αλλά η μπάλα στην κεφαλιά που πήρε έφυγε ελάχιστα έξω.

Ρέλβας 8

Πολύ καλό ματς και από τον Πορτογάλο. Έκανε μόλις ένα λάθος με την μπάλα στα πόδια αλλά από εκεί και πέρα ήταν πολύ πειθαρχημένος και είχε τον απόλυτο έλεγχο στον χώρο ευθύνης του. Σωστές τοποθετήσεις, αποτελεσματικό διάβασμα του παιχνιδιού και σωστές επιλογές με την μπάλα στα πόδια.

Πήλιος 8

Έκανε πολλά χιλιόμετρα και απόψε από τα αριστερά και τα πήγε πολύ καλά. Αμυντικά δεν αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα καθώς κάλυπτε πάντα σωστά τον χώρο ευθύνης του, επιθετικά ίσως θα μπορούσε να έχει κάποιες πιο σωστές επιλογές στις περιπτώσεις που πάτησε στα αντίπαλα καρέ.

Μαρίν 8

Ισορροπημένο παιχνίδι από τον Ρουμάνο που αντεπεξήλθε και στο ανασταλτικό και στο δημιουργικό σκέλος. Βοήθησε στις αλληλοκαλύψεις και στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια και έτρεξε παρά πολύ στον άξονα.

Βιτάλις 7

Ανασταλτικά έδωσε τα πάντα. Πάλεψε και ήταν πάντα στον σωστό χώρο. Ίσως εκεί που υστέρησε κάπως να ήταν στη δημιουργία καθώς δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες ενώ ειναι και αυτός που χανει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στην επανάληψη που πλασάρει άουτ από πλεονεκτική θέση.

Μάγερ 7

Ξεκίνησε δεξιά αλλά συνέκλινε πολύ εσωτερικά όπως πάντα. Ήταν μαχητικός, έτρεξε και εκείνος πολύ, τακτικά ήταν συνεπής αλλά έκανε κάποια λαθάκια όπως το απρόσεκτο μαρκάρισμα που απέφερε το πέναλτι στο πρώτο μέρος, ενώ στο γκολ της Κόμο στο ξεκίνημα τρώει εύκολα μια ντρίπλα.

Κουτέσα 7

Έπαιξε στο αριστερό φτερό και μπήκε με διάθεση και όρεξη. Ήταν κινητικός, δημιούργησε κάποια προβλήματα με την ταχύτητα του αλλά στην πορεία έχασε την σπιρτάδα του και έκανε κάποια λαθάκια. Είχε θετική παρουσία όχι όμως και διάρκεια.

Γκατσίνοβιτς 8

Κομβικός ο ρόλος του για να ανταπεξέλθει η ΑΕΚ απόψε. Έπαιξε σε έναν σύνθετο ρόλο πίσω από τον Γιόβιτς και έκανε τα πάντα. Κάλυπτε παντού στην μεσοεπιθετική ζώνη χώρους, βοήθησε στο πρέσινγκ και φυσικά στη δημιουργία, ενώ απείλησε στο πρώτο μέρος με την μεγάλη στιγμή που τον σταμάτησε ο Σάντσεθ.

Γιόβιτς 7

Είχε έναν άχαρο ρόλο καθώς έπαιζε στην κορυφή. Η αλήθεια είναι πως δεν μπόρεσε να τροφοδοτηθεί επαρκώς ενώ όταν έπαιρνε μπάλα έπεφταν πάνω του δυο και τρεις παίκτες. Δεν φάνηκε τόσο πολύ αλλά ήταν κινητικός και το πάλεψε.

Οι αλλαγές

Βάργκα 7

Πέρασε στο ματς για να παίξει αρχικά δίπλα στον Γιόβιτς και εν συνέχεια μόνος του στην κορυφή. Προσπάθησε να γίνει απειλητικός αλλα δεν τροφοδοτήθηκε αν εξαιρέσουμε την φάση που ζήτησε πέναλτι.

Ζίνι 7

Έπαιξε πίσω από τον Βάργκα σε έναν σύνθετο ρόλο. Έφερε ταχύτητα, ένταση και φρεσκάδα αλλά μεχρι εκεί.

Μάνταλος 7

Και ο αρχηγός της ΑΕΚ έδωσε πράγματα με την παρουσία του, προσπάθησε να δημιουργήσει καταστάσεις αλλά έλλειψαν κάποιες τελικές πάσες.

Κάιρινεν -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Ζοάο Μάριο -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

