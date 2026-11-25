Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με δηλώσεις του τόνισε πως η ΑΕΚ θα μπορούσε να φύγει με κάτι καλύτερο από την Ιταλία αν έκανε γκολ κάποια από τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην Magenta TV:

Για την εικόνα του αγώνα και την ήττα: Ήρθαμε να διεκδικήσουμε νίκη, είναι αλήθεια όταν απέναντι είχαμε μια καταπληκτική ομάδα που της αρέσει η κατοχή. Εμείς δημιουργήσαμε ευκαιρίες πιστεύω θα μπορούσαμε αν εκμεταλλευόμασταν αυτές τις ευκαιρίες να πάρουμε κάτι παραπάνω. Είχε και η Κόμο ευκαιρίες όμως θα μπορούσαμε να φύγουμε με κάτι καλύτερο αν βρίσκαμε γκολ σε κάποια από τις φάσεις που κάναμε.

Πως νιώθει με τον ρόλο που είχε; Θεωρώ σήμερα ο ρόλος είχε κάποιες διαφοες σε σχέση με τη Ρεάλ. Επρεπε να βοηθήσω την ομάδα με η χωρίς την μπάλα, να βοηθήσω την ομάδα γενικότερα. Θεωρώ ότι τα πήγα οκ, ελπίζω να βοηθήσω και στα επόμενα παιχνίδια.