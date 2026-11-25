Ο επιθετικός της Κόμο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ένωση και για την ομάδα του που έφτασε τις τέσσερις νίκες στη League Phase.

Μπορεί να μην σκόραρε ο Τάσος Δουβίκας αλλά η Κόμο νίκησε την ΑΕΚ με 1-0 και έφτασε τις τέσσερις νίκες στη League Phase.

Οι δηλώσεις του διεθνή επιθετικού.

«Ήταν ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι, είχε φάσεις, και η ΑΕΚ κι εμείς. Θεωρώ ότι είχαμε αρκετές πιο σημαντικές όπως το πέναλτι που θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί πιο νωρίς. Κρατάμε τη νίκη, για εμάς είναι πολύ σημαντική, φτάσαμε τις 4 νίκες και είναι πολύ σημαντικό για εμάς που καταφέραμε και φτάσαμε στους 12 βαθμούς.

Για το γκολ του Μίγια. «Έβαλε ένα εκπληκτικό γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, δουλεύει πολύ σκληρά για την ομάδα και επιβραβεύτηκε με αυτό το γκολ.

Για την προσωπική του εμφάνιση: «Αισθάνομαι πολύ καλά εδώ πέρα, η ομάδα με βοηθάει πολύ, έχουμε πολύ καλούς παίκτες από πίσω μου, με τροφοδοτούν πολύ κι εγώ δίνω το 100% για να βοηθήσω την ομάδα και χαίρομαι όταν βάζω γκολ και κερδίζουμε αλλά το ίδιο όπως και σήμερα που καταφέραμε να κερδίσουμε χωρίς να σκοράρω.

Για την ΑΕΚ: «Ήταν πολύ ανταγωνιστική, είχε και αυτή τις φάσεις της που θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευτεί καλύτερα, για εμάς ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα. Έχει πολύ καλούς παίκτες και ποιοτικά βγάζουν πολύ ταχύτητα μέσα στο παιχνίδι και είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω αυτό από μια ελληνική ομάδα».