Ο Τσάβι Άλμπερτ μετά την ήττα της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR τόνισε πως ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είναι σπουδαίος παίκτης και έχει την ικανότητα να βάζει σουτ σαν το buzzer-beater.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένας σπουδαίος αγώνας μπάσκετ, με πολλές ανατροπές και πολύ ανταγωνιστικός. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται πλέον να μιλήσουμε για την δυναμική του Παναθηναϊκού ούτε τις δυνατότητές του σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι κατέχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Σήμερα είχαμε μια μεγάλη πρόκληση: να αποδώσουμε, να βρούμε τον ρυθμό μας, την ομαλότητα στο παιχνίδι μας και τα σουτ μας. Είναι σαφές ότι, παίζοντας απέναντι σε μια άμυνα με την δύναμη του Παναθηναϊκού, είχαμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το λέω στους παίκτες και το λέω και στην αίθουσα Τύπου: αν πρέπει να χάσουμε, ας χάσουμε έτσι. Πιστεύω ότι αυτό είναι που με κάνει να νιώθω περήφανος τόσο στη νίκη όσο και στην ήττα. Στο τέλος βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε εκείνη την ανατροπή και να έχουμε ελπίδες να κερδίσουμε τον αγώνα. Στη συνέχεια υπήρξαν δύο καταστάσεις, δύο σουτ από σπουδαίους παίκτες, που μπορούσαν να πέσουν είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, και έτσι κερδίζεις. Σήμερα η τελική φάση ήταν υπέρ ενός σπουδαίου παίκτη, ο οποίος επιπλέον έχει εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας. Δεν θέλω να μιλήσω για τύχη: είναι ένας σπουδαίος παίκτης που έχει την ικανότητα να βάλει ένα σουτ όπως αυτό που έβαλε.

Είναι ένας αγώνας που μας ξέφυγε και πονάει, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι μπορούσαμε να τον κερδίσουμε. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε την αξία του αντιπάλου και να κοιτάξουμε μπροστά: να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, να αφήσουμε τους παίκτες που πρέπει να πάνε στις εθνικές τους ομάδες να ανακτήσουν κυρίως τις δυνάμεις τους για ό,τι έρχεται, και να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ως ομάδα.

Είναι ένα μείγμα συναισθημάτων. Όπως λες, πάντα παίζεις σε αυτό το όριο. Δεν θα έφευγα σήμερα πιο ήρεμος αν είχαμε χάσει με 20 πόντους διαφορά, σκέφτοντας: “Δεν είχαμε καμία ελπίδα”. Αυτό που τους λέω κάθε μέρα είναι ότι ο στόχος μας είναι να δουλέψουμε, να παλέψουμε και να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε τον αγώνα.

Στα ισορροπημένα παιχνίδια θα υπάρχουν φορές που θα τα καταφέρουμε καλύτερα και φορές που θα τα καταφέρουμε χειρότερα. Θα δουλέψουμε ώστε να είναι περισσότερες οι φορές που θα τα καταφέρουμε καλά και θα γυρίσουν υπέρ μας. Αλλά δεν υπάρχει απογοήτευση. Τελικά, η ήττα είναι ήττα, αλλά πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο χάνεις είναι σημαντικός: η εικόνα, το πώς αγωνίζεσαι, το πώς πιέζεις μέχρι το τέλος και το πώς παλεύεις απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό το εκτιμώ.

Φεύγω πικραμένος που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά ούτε και η νίκη θα σήμαινε ότι κάναμε την διαφορά. Για μένα, αυτή τη διαφορά την κάνει αυτή η ομάδα παικτών κάθε μέρα, δουλεύοντας και αγωνιζόμενη.

Παραμένω στην ίδια γραμμή: αν πρέπει να χάσουμε, ας είναι έτσι. Δεν θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους. Φεύγω ικανοποιημένος από την εικόνα που έδωσε η ομάδα.

Όταν έχεις καλούς επαγγελματίες, καλούς ανθρώπους και ταλαντούχους παίκτες, και όλοι τραβούν προς την ίδια κατεύθυνση, τελικά αυτό δημιουργεί μια δυναμική. Δεν χρειάζεται να σπρώχνω μια ομάδα ανθρώπων που δεν το θέλουν. Επειδή όλοι το θέλουν, είναι πιο εύκολο. Κανείς δεν τα παρατάει: ακόμα κι αν σου κάνουν ένα σερί, συνεχίζεις να παλεύεις, συνεχίζεις να βρίσκεις τον τρόπο, σε αγώνες όπως ο σημερινός, που απαιτούν μεγάλο επίπεδο προσπάθειας και τακτικής συγκέντρωσης.

Θέλω να το τονίσω αυτό για αυτή την ομάδα: δεν χρειάζεται να πιέζω κανέναν. Βρίσκομαι σε μια ομάδα εξαιρετικών επαγγελματιών και εξαιρετικών ανταγωνιστών, όλοι τραβάμε προς την ίδια κατεύθυνση και έτσι είμαστε μέχρι τώρα. Κάποια μέρα ίσως να μην είναι έτσι, αλλά αυτό φάνηκε ακόμα και στους αγώνες που χάσαμε με πολύ μικρή διαφορά. Αν κάποιος θέλει να μας νικήσει, πρέπει να ιδρώσει μέχρι την τελευταία σταγόνα στο γήπεδο».