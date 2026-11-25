Ο Σέιβον Σιλντς ήταν «καυτός», έβαλε εφτά τρίποντα και οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στη νίκη με ανατροπή στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 83-77.

Χρειάστηκε να κάνει το ματς της… ζωής του ο Σιλντς για να φύγει με το διπλό από τη Βαρκελώνη η Φενέρμπαχτσε και να ανέβει στο 9-5, παραμένοντας σε επαφή με τις πρώτες θέσεις. Ο Αμερικανός γκαρντ σταμάτησε στους 26 πόντους με 7/12 τρίποντα, τα περισσότερα στην τέταρτη περίοδο, με τα οποία η τουρκική ομάδα γύρισε το παιχνίδι. Στους 19 πόντους ο Σέιν Λάρκιν, μαζί με 4 ασίστ αλλά και 6 λάθη.

Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα των πολλών απουσιών (Πάντερ, Νίμπο, Εβμπουόμαν, Γκίμπσον) βρέθηκε στο +12 (59-47) στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά δεν είχε διάρκεια ως το τέλος. Έπεσε έτσι στο 8-6, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Στάνλεϊ Ουμούντε με 18 πόντους και ακολούθησαν με 13 πόντους οι Τζάστιν Μινάγια και Ταϊρίς Μάρτιν.

Στην επόμενη αγωνιστική (15η) η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (3/12, 21:45) στο μεγάλο ισπανικό ντέρμπι της EuroLeague, ενώ η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (3/12, 19:45).

Με οδηγό την περιφέρειά της η Μπαρτσελόνα

Πιο αποτελεσματική ήταν στο ξεκίνημα οι φιλοξενούμενοι που με τα τρίποντα των Λάρκιν και Κλάιμπερν πήγαν στο 4-10, όμως ο Μινάγια με 8 προσωπικούς πόντους κράτησε την ομάδα του κοντά (10-14). Σειρά πήρε ο Μπαλτσερόφσκι, που 6 σερί πόντους έκανε το 16-14 και ο Ουμούντε με δύο τρίποντα έστειλε την Μπαρτσελόνα στο 28-21 της πρώτης περιόδου.

Με τους Λάρκιν και Χόρτον-Τάκερ να δίνουν επιθετικές βοήθειες, η Φενέρ πήρε ξανά το προβάδισμα (30-34), όμως οι γηπεδούχοι έβγαλαν ξανά αντίδραση. Με όπλο την περιφερειακή γραμμή και τους Ρόμπινσον και Μάρτιν η Μπαρτσελόνα ανέκτησε τα ηνία (42-36) και διατήρησε το +6 στο ημίχρονο με το 45-39 χάρη στο νέο τρίποντο του Μινάγια.

Πήρε... φωτιά ο Σιλντς για την ανατροπή

Με τους Μάρτιν και Νούνιεθ οι γηπεδούχοι άγγιξαν τη διψήφια διαφορά (50-41), κάτι που το πέτυχαν λίγο μετά με το τρίποντο του Ουμούντε (55-44). Η Φενέρ είχε χάσει τον προσανατολισμό της, όμως ο Σιλντς με τα δύο του τρίποντα κράτησε ζωντανή την ομάδα του με το 61-53 στο τελος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Σιλντς συνέχισε από εκεί που… σταμάτησε, πέτυχε ακόμα τρία μαζεμένα τρίποντα σε τρία λεπτά, βάζοντας τη Φενέρ μπροστά με 62-65 και ο Λάρκιν λίγο μετά «πάγωσε» το «Παλάου Μπλαουγκράνα» με το 62-69. Ο Ουμούντε φρόντισε να… ζεστάνει ξανά το κοινό και μαζί με τον Ρόμπινσον έφεραν το ματς στα ίσια (71-71), αλλά ο Σιλντς με το έβδομο τρίποντό του και οι βολές του Πάουελ διαμόρφωσαν το 71-76 στο 38’.

Ο Ουμούντε έβαλε 3/4 βολές και ο Λάρκιν απάντησε με 2/2 για το 74-78 στα 18’’ πριν το τέλος. Ο Χόρτον-Τάκερ από τη γραμμή του φάουλ μετά το άστοχο τρίποντο του Μπριθουέλα έκανε το 74-80, ο Μάρτιν έβαλε το τρίποντο για το 77-80 στα 4,5’’ και ο Σιλντς έγραψε από τις βολές το τελικό 77-83.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 45-39, 61-53, 77-83

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.