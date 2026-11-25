Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Κόμο τόνισε πως η ομάδα του είχε σωστή νοοτροπία και δεν έχει παράπονο από τους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Για την ήττα από την Κόμο

«Δύσκολο να μιλήσουμε μετά από τέτοια παιχνίδια. Μας θυμίζει όσα έγιναν και κόντρα στη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική. Σήμερα η προσπάθεια ήταν ικανοποιητική. Τους συγχαίρω, δεν έχω παράπονο. Επέδειξαν σωστή νοοτροπία απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Τακτικά ήμασταν σωστοί.

Πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση δεν σκοράραμε. Είχαμε φάσεις, είχαμε λάθος τελικές επιλογές. Μαζί με τις παρεμβάσεις του αντίπαλου τερματοφύλακα, ίσως δεν είχαμε καλό τάιμινγκ στην εκτέλεση. Επίσης ενοχλητικό, όπως με τη Ρεάλ όταν δεχθήκαμε γκολ στο 92’, έτσι και σήμερα δεχθήκαμε ένα γκολ από τα 25 μέτρα, από ομάδες που θα σε τιμωρήσουν για το παραμικρό λάθος. Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό και συναρπαστικό παιχνίδι που έμεινε ανοιχτό μέχρι τέλους. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της ΑΕΚ που στήριξε μέχρι τέλους».

Για την Κόμο και την προετοιμασία της ΑΕΚ

«Είπα χθες πριν το παιχνίδι πως για μένα είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πολύ απαιτητικό να προετοιμάζεις ένα ματς κόντρα στην Κόμο. Είναι μια φοβερή ομάδα με τρομερή δυναμική. Γι’ αυτό είμαι χαρούμενος με το πώς προετοιμάσαμε τακτικά το ματς και πώς παίξαμε».

