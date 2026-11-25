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Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 5ης αγωνιστικής της League Stage του Champions League, με την ΑΕΚ να χάνει έδαφος στην μάχη για την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Η Ένωση ηττήθηκε από την Κόμο με 1-0 και πλέον βρίσκεται στην 31η θέση στον βαθμολογικό πίνακα, έχοντας τρεις βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές στην League Phase.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης 24/11

Γαλατάσαραϊ-Άστον Βίλα 1-0

Μπόντο/Γκλιμτ-ΛΑΣΚ 1-0

Άρσεναλ-Ντόρτμουντ 1-1

Κόμο-ΑΕΚ 1-0

Λειψία-Λανς 3-1

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης-Αϊντχόφεν 5-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μπέτις 0-2

Φέγενορντ-Πόρτο 0-1

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (25/11)

Σαμπάχ-Μπαρτσελόνα (19:45)

Σλάβια Πράγας-Βιγιαρεάλ (19:45)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βίκινγκ (22:00)

Ίντερ-Στουτγκάρδη (22:00)

Λιλ-Μπάγερν Μονάχου (22:00)

Κλαμπ Μπριζ-Λίβερπουλ (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα (22:00)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Φενέρμπαχτσε (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Η βαθμολογία

Ρεάλ Μαδρίτης 15 (18-8) Παρί Σεν Ζερμέν 12 (20-5) Κόμο 12 (20-6) Μπέτις 12 (10-6) Άρσεναλ 11 (9-4) Μάντσεστερ Σίτι 10 (14-9) Ντόρτμουντ 10 (8-6) Μπαρτσελόνα 9 (14-6) Άστον Βίλα 9 (12-7) Λίβερπουλ 9 (14-10) Κλαμπ Μπριζ 9 (11-7) Σπόρτινγκ Λισαβόνας 9 (8-4) Γαλατασαράι 9 (9-9) Μπάγερν Μονάχου 8 (12-5) Στουτγκάρδη 7 (7-4) Μπόντο/Γκλιμτ 7 (5-9) Ίντερ 6 (8-6) ΛΑΣΚ 6 (10-10) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 6 (8-8) Πόρτο 6 (7-7) Λειψία 6 (8-12) Φενέρμπαχτσε 5 (6-11) Ρόμα 4 (10-8) Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-4) Βίκινγκ 4 (9-10) Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-5) Νάπολι 4 (8-13) Αϊντχόφεν 4 (4-9) Βιγιαρεάλ 3 (8-14) Σαμπάχ 3 (4-10) ΑΕΚ 3 (5-12) Φέγενορντ 3 (4-12) Λανς 3 (5-19) Σλάβια Πράγας 1 (5-9) Λιλ 1 (4-10) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-19)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

19:45 Βίκινγκ – Φέγενορντ

19:45 Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ

22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι

22:00 Ρόμα – Σπόρτινγκ

22:00 Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπάγερν – Σλάβια Πράγας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία

22:00 Νάπολι – Κλαμπ Μπριζ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου

19:45 Μπέτις – Κόμο

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σαχτάρ

22:00 Άρσεναλ – Ρεάλ

22:00 Ντόρτμουντ – Ίντερ

22:00 ΛΑΣΚ – Φενέρμπαχτσε

22:00 Λίβερπουλ – Πόρτο

22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο

22:00 Λανς – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη – Λιλ