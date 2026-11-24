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Στο 50ό λεπτό Βινίσιους, Ντιομαντέ, Γκιουλέρ «έκρυψαν» την μπάλα στην περιοχή της PSV και ο Βαλβέρδε με πλασέ στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1.