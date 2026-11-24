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Μόλις στα 16 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ είχε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα αλλά το σουτ του Κουτέσα λίγο έξω από την περιοχή, κατέληξε ψηλά άουτ.