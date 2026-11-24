Ο Μάρκο Νίκολιτς τα είπε με τον Σεσκ Φάμπρεγκας πριν τη σέντρα στο Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, είχε τετ-α-τετ με Ισπανό κόουτς της Κόμο, με τους δύο να τα λενε σε όμορφο κλίμα όπως θα δείτε και από τις φωτογραφίες.

Την ίδια ώρα ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Ριμπάλτα, συνάντησε ένα γνώριμο σε αυτόν πρόσωπο. Πρόκειται για τον αθλητικό διευθυντή της Κόμο, Καρλαλμπέρτο Λούντι. Οι δυο τους γνωρίζονται καλά και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για περίπου ένα τέταρτο στον αγωνιστικό χώρο. Να τονίσουμε ότι ο Λούντι ήταν παίκτης της Νοβάρα την περίοδο που ο Ριμπάλτα εργαζόταν στο ιταλικό κλαμπ ως αρχισκάουτ.



