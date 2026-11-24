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Οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης έμειναν εκτός 12άδας για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια. Αποστολή στην Ισπανία.

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στη Βαλένθια με 14 παίκτες, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καλείται να κόψει δύο «πράσινους» από την αποστολή για το ματς με την ισπανική ομάδα.

Αυτοί θα είναι οι Καλαϊτζάκης και Μωραΐτης, που δεν είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός είναι και ο Κώστας Σλούκας, που δεν ταξίδεψε στην Ισπανία, όπως και οι Λευτέρης Μαντζούκας και Γιάννης Κουζέλογλου.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Φαλ