Η επίσημη σελίδα του Eurocup με ανάρτηση της αποθέωσε τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς για τις εμφανίσεις του με τον Άρη

Ο Νέναντι Ντιμιτρίεβιτς πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις με την φανέλα του Άρη, έχοντας ξεκινήσει εντυπωσιακά την σεζόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.



Μάλιστα, η επίσημη σελίδα του Eurocup στο «X» αποθέωσε μέσω μιας ανάρτησής της τον 28χρονο γκαρντ, δημοσιεύοντας βίντεο με μερικές εντυπωσιακές ασίστ του και συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Βλέπει τις φάσεις πριν συμβούν. Ο Ντιμιτρίεβιτς ξέρει ακριβώς που πρέπει να πάει η μπάλα»!

Ο Ντιμιτρίεβιτς έχει 12,8 πόντους, 5,2 ασίστ και 3 ριμπάουντ ανά μέσο όρο, στα 8 παιχνίδια του φετινού EuroCup στα οποία έχει αγωνιστεί.