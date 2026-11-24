Η περίοδος των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Eurobasket δίνει την ευκαιρία σε όσους παίκτες του Άρη δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες να… γεμίσουν τις μπαταρίες τους.

Συνολικά έξι παίκτες των κιτρινόμαυρων έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες και θα απουσιάσουν τις προσεχείς ημέρες από τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα με την Ελλάδα είναι οι Τολιόπουλος, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο, όπως και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης μαζί με τους συνεργάτες του, Ηλία Καντζούρη και Κώστα Χαραλαμπίδη. Ακόμα, απουσιάζουν οι Ντιμιτρίεβιτς (Σκόπια), Μοκόκα (Γαλλία) και Μπιρτς (Καναδάς), με τον τελευταίο να ενδέχεται να μην ταξιδέψει τελικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στους υπόλοιπους παίκτες έχει δοθεί τετραήμερη άδεια για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες από τα συνεχόμενα και απαιτητικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Την Πέμπτη θα επιστρέψουν ξανά στις προπονήσεις και η ομάδα θα ξεκινήσει να προετοιμάζεται, έστω και λειψή, για το παιχνίδι με τον Βίκο (5/12). Η ανασύνταξη βρίσκεται στα άμεσα πλάνα των κιτρινόμαυρων μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από τον ΠΑΟΚ και όλη η ομάδα αναμένεται να συγκεντρωθεί ξανά την επόμενη Δευτέρα (30/11).

Παράλληλα, αυτό το κενό διάστημα προσφέρεται ως ευκαιρία για την σταδιακή επιστροφή των τραυματιών. Ο Χαραλαμπόπουλος και ο Γιόβιτς, αμφότεροι με πρόβλημα στη γάμπα, συνεχίζουν τις αποθεραπείες και θα προσπαθήσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα να μπουν στις προπονήσεις. Παράλληλα, ο Τανούλης ανεβάζει ρυθμούς, προκειμένου και εκείνος να μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Σπανούλη για τα ματς του Δεκεμβρίου.