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Το ντέρμπι των πρωτοπόρων ξεχωρίζει στο πρόγραμμα, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα Απολλώνιος – Α.Σ. Ελπίς και ΖΑΟΝ - Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Με τη νίκη της ΑΕΚ να ξεχωρίζει, αφού η Ένωση κατάφερε να πάρει διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού μετά από 13 χρόνια. Την ίδια στιγμή Παναθηναϊκός και Πανιώνιος παραμένουν ισόβαθμοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το τριφύλλι επικράτησε 1-3 σετ στη Βούλα στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Πανιώνιος Betsson ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ του μαχητικού ΖΑΟΝ στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Οι δύο αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος θα τεθούν αντιμέτωπες την επόμενη αγωνιστική στο ντέρμπι κορυφής της 8ης αγωνιστικής. Συγκεκριμένα η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 αντί για 17:00 στο κλειστό του Μετς για τηλεοπτικούς λόγους.

Volley League Γυναικών – 8η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Μαρκόπουλου, 17.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Μαυράκης, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Ράπτη Ρ., Μήτση, Γραμματεία: Λορέντζου.

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 19.00: Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Πρέντζας, Μεταξά, Παρατηρητής: Οικονόμου, Επόπτες: Σφυρίδη, Σαμοθράκης Αριστ., Γραμματεία: Καλιγέρη.

Γυμναστήριο «Π. Νικολαΐδης», 19.00: Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Ελπίς

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Καπουράνη.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο ΜΕΤΣ, 13.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Γυμναστήριο Μίκρας, 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Κυριακόπουλος, Κουκουμάκας Π., Τσάλεντζ ρέφερι: Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Τσοπάνογλου, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026

ΖΑΟΝ - Ολυμπιακός