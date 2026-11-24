Καλάθης εκτός λόγω ενοχλήσεων, Ρογκαβόπουλος ουσιαστικά αποτελεί ξένο σώμα για την τωρινή μορφή της Εθνικής, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει ευθύνη αναφορικά με τη διαχείριση των δύο συγκεκριμένων υποθέσεων. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει την πολυτέλεια να… θυσιάζει κανέναν σημαντικό παίκτη του. Είτε είναι βετεράνος, είτε στην άνοδο της καριέρας του. Ακόμη περισσότερο όταν μιλάμε για έναν απ’ τους σημαντικότερους γκαρντ στην ιστορία της Euroleague και τον κορυφαίο Έλληνα σουτέρ αυτή τη στιγμή.

Νικ Καλάθης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, είναι εκτός Εθνικής για τα παιχνίδια με Γεωργία και Ισπανία. Κρίσιμα ματς όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στα προκριματικά του Παγκοσμίου.

Αρκετή συζήτηση μπορεί να γίνει για τους τραυματισμούς. Όμως δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Η διαχείριση των παικτών ήταν λάθος από τον ίδιο τον Βασίλη Σπανούλη. Κι αυτό δεν αφορά ρόλο ή λεπτά συμμετοχής. Αφορά στάση απέναντί τους και δηλώσεις οι οποίες δεν ήταν παράλογο να προκαλέσουν παρεξηγήσεις.

Ο Σπανούλης… ντύθηκε Αταμάν. Με τη διαφορά πως πολλές φορές έχει ασκηθεί έντονη κριτική στον Τούρκο και στις μεθόδους του να βγάζει στη σέντρα τους παίκτες του. Εκείνος, όμως, το έκανε λόγω απόδοσης. Οπότε είχε τη δικαιολογία πως προσπαθεί να του «πειράξει» τον εγωισμό.

Ο Ομοσπονδιακός περισσότερο ενεργεί χωρίς να κάνει δεύτερες σκέψεις. Κι εδώ υπάρχουν ισορροπίες που χρειάζονται προσοχή. Επειδή πλέον δεν είναι μόνο προπονητής στην Εθνική, είναι και στον Άρη. Ο οποίος Άρης έχει δυναμώσει και τα μεγάλα ματς στην Ελλάδα είναι πολλά. Κατά συνέπεια αν σε κάθε ένα που θα χάνει, βρίσκει δικαιολογία στην ευστοχία κάποιου αντιπάλου, δεν οδηγεί πουθενά. Ειδικά όταν αυτός είναι διεθνής.

Ο Νικ Καλάθης έβαλε όσα τρίποντα έβαλε. Ο τρόπος που το σχολίασε ο Σπανούλης, ήταν το λιγότερο φάουλ. Η αντίδραση του Νικ ήταν εντελώς χαλαρή. Όμως μέσα του κανείς δεν γνωρίζει πως αισθάνθηκε.

Η απουσία του από τα «παράθυρα» ήρθε λόγω ενοχλήσεων στο πέλμα. Αν όμως μπορούσε να… σφίξει τα δόντια και να αγωνιστεί με αυτές, γιατί να το έκανε; Για τον Σπανούλη που ουσιαστικά τον ειρωνεύτηκε για την ευστοχία του; Και μάλιστα λίγες μέρες πριν τα ματς της Εθνικής.

Δεν είναι μόνο το σήμερα, υπάρχει και υπόβαθρο. Ο Σπανούλης ήταν προπονητής στην Εθνική όταν ο Καλάθης ήταν στην Μονακό και δεν τον χρησιμοποιούσε. Όταν τον άφηνε εκτός από αγώνες πλέι οφ με την Μπαρτσελόνα. Εκείνη την εποχή, ο Νικ είχε κάνει και δήλωση «ρωτήστε τον προπονητή» όταν κλήθηκε να σχολιάσει το γιατί δεν παίζει.

Και φυσικά δεν είναι μόνο ο Καλάθης. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα με τον Ρογκαβόπουλο. Όταν τον Φεβρουάριο του 2025 είχε ρωτηθεί ο Σπανούλης γιατί δεν καλεί τον παίκτη, είχε απαντήσει: «Γιατί έκρινα ότι υπάρχουν άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή, στη δική μου φιλοσοφία, μπορούν να ταιριάξουν περισσότερο».

Λίγους μήνες μετά (Αύγουστο), τα έριχνε στον παίκτη που δεν ήταν στην Εθνική: «Για τον Ρογκαβόπουλο είναι προσωπική του επιλογή να μην είναι δύο καλοκαίρια με την Εθνική ομάδα. Καλύτερα να σας μιλήσει ο ίδιος. Ξέρετε πολλά παιδιά 23 χρόνων που να μην θέλουν να συμμετάσχουν στην Εθνική ομάδα; Δεν ξέρω...».

Αφού είχαν γίνει όλα αυτά, αφού ο «Ρόγκα» κλήθηκε και αγωνίστηκε κόντρα στο Μαυροβούνιο, ξαφνικά συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής το περασμένο καλοκαίρι. Παρά το γνωστό πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Την ίδια ώρα, ποτέ δεν έγινε καμία αναφορά στον Ουόκαπ για παράδειγμα. Έναν παίκτη ο οποίος υποτίθεται θα έπρεπε να είναι συνέχεια στην Εθνική. Αλλά ο Σπανούλης δεν εξέφρασε κανένα δημόσιο παράπονο για την απουσία του ή για τη διάθεσή του να παίξει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Το ποιος ήταν ο Βασίλης Σπανούλης ως παίκτης, δεν του δίνει… συγχωροχάρτι για να διαχειρίζεται παίκτες της Εθνικής με τρόπο που ζημιώνει το ελληνικό μπάσκετ. Ειδικά σε μια εποχή όπου το ταλέντο δεν ξεχειλίζει, οι λύσεις δεν περισσεύουν και οι αναμετρήσεις είναι κρίσιμες.