Άμεση ενίσχυση σε Άρη και ΠΑΟΚ προανήγγειλε ο προπονητής του Ηρακλή και ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρωσίας, Ζόραν Λούκιτς με δηλώσεις του. Ακόμα, αναφέρθηκε στην ομάδα του, αλλά και στον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σε συνέντευξή του στο Basketball Sphere μίλησε αρχικά για τον Ηρακλή, την πορεία της ομάδας και τους στόχους της, σημειώνοντας:

«Άρχισε να δημιουργείται λίγος εκνευρισμός στην αρχή της σεζόν. Δεν ήταν θέμα αμφισβήτησης, αλλά ποτέ δεν είναι ευχάριστο όταν νιώθεις ότι έχεις τη νίκη στο… τσεπάκι σου και τελικά χάνεις τρία παιχνίδια. Ωστόσο, καθίσαμε, κάναμε μια καλή συζήτηση και τώρα καταφέραμε σταδιακά να βγούμε από αυτό το δύσκολο διάστημα. Έρχεται και η διακοπή για τα παράθυρα της FIBA, οπότε έχουμε λίγο χρόνο να ανασυνταχθούμε. Σε γενικές γραμμές, καταφέραμε να γυρίσουμε την κατάσταση μετά από εκείνο το ξεκίνημα.

Όσον αφορά τις φιλοδοξίες μας και τους ελάχιστους στόχους που έχουμε θέσει, ένας από αυτούς είναι να μπούμε στα playoffs φέτος. Θα δούμε αν προκύψει κάτι καλύτερο. «Όταν κοιτάς το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, τα μπάτζετ, αυτά που συμβαίνουν, το επίπεδο των ομάδων και τα ρόστερ που έχουν, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν παρουσιαστεί μια καλύτερη ευκαιρία, θα ήταν υπέροχο. Προς το παρόν, ας προσπαθήσουμε να μπούμε στα playoffs και βλέπουμε πώς θα πάει από εκεί και πέρα».

Συνεχίζοντας, στάθηκε στον εγχώριο ανταγωνισμό και το υψηλό επίπεδο της φετινής GBL, όπου σημείωσε μάλιστα πως Άρης και ΠΑΟΚ κινούνται για νέες μεταγραφές:

«Ο Άρης έχει ήδη κερδίσει και Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να παραδεχτώ ότι το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν λίγο πιο δύσκολο, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό άξιζε απόλυτα τη νίκη. Κυριάρχησε ολοκληρωτικά, οπότε θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Κοιτάξτε μόνο όσα έγιναν αυτό το καλοκαίρι, μέσα σε δύο μήνες. Είναι απίστευτο. Νέοι ιδιοκτήτες, αλλαγές στα μπάτζετ και τις φιλοδοξίες. Αυτό ασκεί μια πίεση και στους υπόλοιπους συλλόγους.

Όταν βλέπεις τα μπάτζετ τους απ' έξω, ξαφνικά αρχίζεις να ακούς για τους παίκτες που θέλουν να υπογράψουν φέτος. Δεν τίθεται θέμα για την ικανότητά τους να κάνουν μεταγραφές. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ είχε αύξηση μπάτζετ μεσούσης της σεζόν. Ξέρω ότι και ο Άρης ετοιμάζεται να πάρει κι άλλον παίκτη. Παίξαμε εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ και χάσαμε σε ένα κλειστό ματς. Ο Τζεντί Όσμαν ήταν από τους καλύτερους παίκτες τους εκείνο το βράδυ. Έκτοτε τραυματίστηκε, κάτι που προφανώς αποτελεί μεγάλο πλήγμα για αυτούς, αλλά βλέπω ότι ετοιμάζονται για επιπλέον κινήσεις στο ρόστερ».

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό:

«Έχουν αναμφίβολα ένα εξαιρετικά δυνατό ρόστερ. Μπορείς να δεις τώρα ότι αυτά δεν είναι προβλήματα, αν και υπάρχουν πολλοί κυρίαρχοι παίκτες. Πρέπει να βρεις ρόλο για τον καθένα. Δεν εννοώ ότι δεν έχουν ρόλους. Έχουν, αλλά πρόκειται για μεγάλα ονόματα. Θέλουν την μπάλα και πρέπει να διαχειριστείς τον εγωισμό που συνοδεύει παίκτες τέτοιου βεληνεκούς. Ωστόσο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο κόουτς Ομπράντοβιτς το έχει υπό έλεγχο».

Για το καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και τις μεταπτώσεις:

«Κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά απλώς επειδή κάποιοι παίκτες αντιμετώπιζαν τραυματισμούς. Τώρα έχεις πολλούς καλούς παίκτες μαζεμένους σε ένα μέρος και πρέπει να βρεις τη σωστή ισορροπία. Αυτοί οι παίκτες επέστρεψαν, οπότε τώρα πρέπει να τα ξαναβάλεις όλα σε μια σειρά. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα. Μερικές φορές κοιτάζω το ρόστερ τους και αναρωτιέμαι ποιος θα μένει εκτός δωδεκάδας. Όπως είπε και ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς, πήγε κάπου όπου τον αγαπούν και έχει τεράστια στήριξη. Οπότε υπάρχει χρόνος. Τις ομάδες τις κρίνεις τον Απρίλιο».